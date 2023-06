Medicul a povestit despre viața de zi cu zi în Franța și în Elveția și despre motivele care au stat la baza deciziei sale de a practica medicina în străinătate.

Întrebată dacă medicii români sunt mai respectați în afara țării decât în România, Georgiana Mănăilă a spus că este o întrebare dificilă, pentru că „în România sunt două poluri din punctul ăsta de vedere“:

„Fie ai pacienți care te văd ca pe un super-zeu: WOW domnul doctor/doamna doctor mi-a făcut și mi-a dres... fie ai pacienți care te înjură. Aici e mult mai omogen. Adică aici cumva ești Privit cu același respect cu care e privită femeia care face curățenie, secretara, portarul... Noi, ca medici, suntem un soi de funcționari, respectați în egală măsură ca și ceilalți“, a explicat Georgiana Mănăilă în cadrul podcastului Departe de România.

Tânăra doctoriță a fost întrebată dacă un mai mult respect din partea pacienților ar putea contribui la stoparea exodului medicilor din România.

„Nu cred. Pentru că asta este și tendința de fapt: ca și în România medicul să se transforme ușor-ușor într-un fel de funcționar public. Problema în România care duce la exodul medicilor este fie pregătirea în rezidențiat - care în anumite centre lasă de dorit - adică tu medic intri în rezidențiat să te formezi ca medic specialist în x specialitate și la finalul rezidențiatului nu te simți complet capabil sau nu simți că ai toate cunoștințele care de care ai avea nevoie. (...) Fie este partea administrativă. Partea financiară este principalul motiv pentru care pleacă medicii. Nu salariul! Din punctul acesta de vedere e ok, ci partea financiară a spitalului în sine, condițiile de lucru. Te duci acasă stresat și frustrat. Nu spun că e o regulă în toate spitalele din România, dar sunt anumite momente când te întâlnești cu așa ceva și nu poți să treci peste. Sau fie alegi să nu îți pese“

Georgiana Mănăilă a mai povestit cum, în timpul unei reveniri în România la un spital de stat, a avut nevoie să tipărească un document pentru externarea unui pacient și a avut parte de o experiență neplăcută. A constatat cu surprindere că imprimanta de pe secția ei nu funcționa. Pentru a rezolva situația, s-a deplasat la alt etaj pentru a utiliza o altă imprimantă. Însă, în acel moment, o asistentă a început să strige la ea și să o certe pentru că a îndrăznit să folosească aparatul de pe secția respectivă.

"Vreau să vă spun o pățanie a mea în momentul în care m-am întors din Franța o perioadă în România și apoi am plecat din nou. M-am întors la un spital din București, dar nu vreau să-i dau numele. Am vrut să fac o externare la un moment dat și să o imprim ca să o dau pacientului. N-aveam sau nu mergea imprimanta pe secția respectivă și am coborât un etaj mai jos ca să intru pe un calculator să pot printa. M-am dus și am printat și în acel moment a început să zbiere la mine că ce caut aici: n-ai voie să imprimi aici, pe foile astea, mi-a zis. M-am gândit care era problema că e același spital. De fapt, secția nu avea foi, iar femeia aia cumpărase foile din banii ei ca să aibă pe secția ei... să poată să printeze bonurile de analize. Am înțeles abia mai târziu de ce a țipat la mine. Mi se pare inacceptabil să nu ai foi. Atunci am zis: ok, m-am întors dar plec, nu mai stau," a mai spus medicul român.