Marius Balo, românul care a stat 8 ani într-o închisoare din China, a povestit în exclusivitate de la Legile Puterii de la Realitatea PLUS cum a stat 8 ani într-o închisoare din China PE NEDRREPT. Deși le-a scris tuturor oficialilor din țara noastră, nu a primit niciun răspuns și nu a reușit să fie transferat la un penitenciar din țara noastră. Cu lacrimi în ochi și vizibil afectat, acesta face un apel la autorități s-o ajute pe o tânără închisă într-un penitenciar din China care are o poveste similară cu cea trăită chiar de el.