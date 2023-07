Agresorii au fost prinși la scurt timp după cumplitul incident. Este vorba despre un un tată și cei doi fii ai săi, unul dintre ei, un minor de 15 ani.

”Ca urmare a evenimentului din data de 19 iulie 2023, polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Secției 13, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, au extins cercetările și pentru infracțiunea de “tulburarea ordinii și liniștii publice”. Totodată, în cursul zilei de astăzi, 21 iulie 2023, față de cei 3 bărbați, bănuiți de săvârșirea faptelor, a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând a fi prezentați magistraților cu propuneri legale.

De asemenea, polițiști din cadrul Compartimentului Sisteme de Securitate Private – Secția 13 au efectuat verificări pe linia respectării prevederilor Legii 333/2003 și au aplicat două sancțiuni contravenționale, celor doi agenți de pază, angajați ai unei societăți care asigură securitatea în supermarketul din Sectorul 3, aflați în timpul serviciului la momentul producerii evenimentului”, se arată într-un comunicat al poliției.

Un bărbat în vârstă a fost bătut cu sălbaticie într-un supermarket situat în cartierul Titan, din București. El a fost atacat de patru tineri pentru ca le-a reproșat că se bagă în față la rând. Între agresori și victime existase, anterior, un conflict, spun polițiștii. O femeie, cadru medical, martor la acest incident, a declarat că nimeni de la pază nu a intervenit.



„Un tată, un domn în vârstă, și fiul lui au fost bătuți. Domnul în vârstă așteptă la rand la case, iar cei patru s-au băgat în fata. Domnul le-a spus să stea la rand, însă cei patru au început să îl înjure și să îl amenințe. Când a terminat de plătit, domnul le-a spus ‘nu vă e rușine, am o vârstă’. Golanii au tăbărât pe el și l-au bătut într-un mare hal. L-au desfigurat, i-au dat cu o sticla în cap, era plin de sânge. A fost nevoie că eu să mă bag intre ei, am reușit să îi opresc. Nimeni de la paza nu a intervenit, cum e posibil așa ceva? În magazin erau oameni cu copii. A fost nevoie că eu să mă bag intre ei, am reușit să îi opresc”, a relatat femeia.

La doar câteva minute de la incident au ajuns și polițiștii, însă agresorii deja dispăruseră.

Cercetările sunt continuate de către oamenii legii sub aspectul săvârșirii unei infracțiuni de amenințare și patru infracțiuni de lovire sau alte violențe.