Edilul a precizat, referindu-se la seria de înjunghieri, că are toate datele pentru a fi numit un atac terorist, atentat pentru în inima basilicii Notre-dame din Nisa. Autoritățile au făcut apel către populație să evite zona centrală a orașului Nisa.

Vom reveni cu detalii.

Two dead in suspected terror attack in Nice https://t.co/ZHv7KASaZR