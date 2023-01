Enoriașii au făcut apel la presa din România pentru a-l salva din situația gravă în care se află. Aceștia se roagă ca situația să fie remediată. Mitropolitul Longhin este cunoscut pentru binefacerile nenumărate și pentru ajutorul pe care îl oferă orfanilor, dar și tuturor celor aflați în nevoie.

Părintele Valentin Guia a vorbit despre Mitropolitul Longhin Jar, starețul Mănăstirii Bănceni, în exclusivitate la Realitatea PLUS, în emisiunea România Suverană, cu Alexandra Păcuraru.

„A fost rănit. Părintele era în altar, a auzit pe cineva cum distruge crucea, a ieșit, iar o persoană i-a tăiat gâtul cu briciul. A stat în comă...

Toată lumea de acolo îl acuză că e împotriva Ucrainei, dar în acest moment 90 de răniți soldați ucraineni sunt internați in spitalul de la mânăstire. Are 70 de orfani din Kiev si din zona Kievului, ai căror părinți au murit pe front. În secunda aceasta ei sunt în mânăstirea de la Bănceni, sub ingrijirea Prea Sfințitului Mitropolit Longhin”, a relatat Părintele Valentin Guia, în exclusivitate la România Suverană.

Mitropolitul Longhin, erou național în Ucraina, a construit de la zero mănăstirea Bănceni, aflată la doar 7 kilometri de granița cu România. Pe numele de mirean Mihail Jar, starețul s-a remarcat prin înființarea unui orfelinat lângă mănăstire cu peste 400 de copii. 34 dintre aceștia sunt înfiați chiar de el.

Sursă Foto: doarromania.ro