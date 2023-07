O a doua persoană despre care anchetatorii cred că a luat o armă şi a ripostat a fost, de asemenea, luată în custodia poliţiei în urma împuşcăturilor din cartierul Kingsessing din Philadelphia, a declarat comisarul de poliţie din Philadelphia, Danielle M. Outlaw, relatează CNN, potrivit News.ro.

Copiii răniţi sunt în vârstă de 2 ani, respectiv 13 ani. Starea lor este stabilă.

Trei dintre cei patru morţi aveau vârste cuprinse între 20 şi 59 de ani, a precizat poliţia. Nu se cunoaşte vârsta celui de-al patrulea decedat.

Pentru moment, anchetatorii nu cunosc cauza producerii incidentului. "Nu avem absolut nicio idee de ce s-a întâmplat acest lucru. (...) Dar mulţumim lui Dumnezeu că agenţii noştri au fost aici, la faţa locului, şi au răspuns atât de repede cum au făcut-o", a declarat Outlaw.

Principalul suspect este un bărbat în vârstă de 40 de ani care avea o puşcă de tip AR şi un pistol.

Poliţiştii au fost anunţaţi de împuşcături luni, în jurul orei locale 20:30. Se aflau la o intersecţie şi au găsit câteva victime împuşcate.

"În timp ce se pregăteau să trimită victimele la spital, au auzit, de asemenea, mai multe focuri de armă în susul străzii. La un moment dat, ei au localizat suspectul şi au reuşit să îl urmărească pe acest bărbat, care se deplasa pe jos. Agenţii erau şi ei pe jos şi l-au urmărit", a relatat Outlaw.

