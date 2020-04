Premierul Ludovic Orban a anuntat astazi, la finalul vizitei avute la Iasi, ca in prima luna de la declansarea starii de urgenta (16 martie -n.r.) au existat aproximativ 600.000 de solicitări pentru șomajul tehnic, in Romania. "Pentru prima luna, au fost solicitari de aproape 600.000 de persoane care beneficiaza de aceasta indemnizatie tehnica. Asteptam urmatoarele cererei", a spus Orban, mentionand ca in bugetul de sat au fost prevazute sume "pentru cereri si mai mari".

Asculta articol! Opreste ascultarea! Urmatorul articol