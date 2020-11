APEL de ultimă oră de la OMS: Trebuie să menţinem şcolile DESCHISE! Nu ne permitem o generaţie pierdută din cauza COVID-19

OMS cere statelor europene să ia măsuri "ţintite şi proporţionate" pentru a opri creşterea numărului de cazuri de COVID-19 și a mortalităţii, dar susține că şcolile trebuie să rămâne deschise "până la capăt" şi să nu fie închise decât ca o ultimă soluție, a declarat Hans Kluge.

„Nu există motiv pentru care să putem spune că şcolile sunt vectori principali de transmitere. În primul rând, trebuie să menţinem şcolile deschise până la capăt, pentru că nu ne permitem o generaţie pierdută din cauza COVID-19", potrivit AFP.

