Participanții la CAG au discutat despre raportul din 2024 al Comisiei Europene privind statul de drept în România, Portugalia, Ungaria și Slovenia și despre recomandările incluse în document, în cadrul dialogului specific privind statul de drept în toate cele 27 de țări membre ale Uniunii Europene.



\"\"Am avut o discuție legată de o serie de chestiuni privitoare la România ca una dintre cele patru țări despre care s-a discutat astăzi la Consiliu. Discuția s-a concentrat pe raportul din 2024 privind statul de drept și la recomandări. România a folosit ocazia pentru a-și prezenta perspectiva asupra activității pe care o face pentru a da curs acelor recomandări și, desigur, Comisia va lua acest lucru în calcul atunci când va elabora raportul din 2025. Cred că este cu adevărat o ocazie ideală pentru noi de a examina toate evoluțiile de la începutul raportului din 2024. Așadar, așteptăm cu nerăbdare să facem acest lucru și în paralel să dezvoltăm Scutul Democrației, care vizează ameliorarea și adâncirea cooperării între statele membre prin Rețeaua de Cooperare Europeană privind Alegerile, recunoscând în același timp autonomia și competența statelor membre de a gestiona desfășurarea alegerilor în propriile țări. Așadar, cu siguranță vom examina această chestiune în contextul raportului din 2025\"\", a declarat comisarul european Michael McGrath, răspunzând la întrebarea unui jurnalist referitoare la transparența anulării alegerilor prezidențiale din România.

De partea sa, în numele președinției poloneze a Consiliului UE, ministrul afacerilor europene Adam Szlapka a spus că lucrează îndeaproape cu Comisia cu privire la Scutul Democrației, ce are legătură cu combaterea interferențelor străine în procesul electoral din UE.



\"\"În legătură cu cele patru state membre despre care am discutat astăzi - Ungaria, Portugalia, România și Slovenia - raportul din 2024 a evidențiat evoluții pozitive și negative, făcând recomandări adecvate, iar acest raport a oferit baza pentru schimbul de opinii între miniștri astăzi\"\", a spus Michael McGrath.



El s-a referit la cazul specific al Ungariei, care face obiectul procedurii articolului 7 din Tratatul UE care a fost activată de Parlamentul European în septembrie 2018 și în cazul căreia încă există îngrijorări.



\"\"Așa cum am repetat astăzi, Comisia este mereu alături pentru a ajuta la eforturile statelor membre de a implementa recomandările din raportul anual privind statul de drept și notez că activitatea la ediția din 2025 a raportului a fost lansată și este în desfășurare în prezent\"\", a menționat McGrath.

Raportul privind statul de drept face parte din efortul mai amplu de a spori competitivitatea UE, care este o prioritate foarte importantă a Comisiei Europene în actualul mandat. \"\"Economia noastră este competitivă atunci când cetățenii și companiile noastre sunt protejați de un sistem judiciar independent și adaugă valoare în termeni de avantaj competitiv și de aceea în raportul din 2025 privind statul de drept va fi adăugată o dimensiune privind piața internă\"\", a adăugat reprezentantul blocului comunitar.



Un alt punct al discuțiilor din cadrul reuniunii CAG s-a referit la democrația în interiorul UE, la importanța protejării integrității alegerilor, în special de interferențele străine. Executivul UE consideră că tratarea acestei probleme este o urgență și este angajat să consolideze rezistența Europei față de amenințările externe pentru procesele democratice din statele membre.



Potrivit lui Michael McGrath, apărarea instituțiilor democratice, protejarea alegerilor libere și corecte și folosirea tuturor instrumentelor aflate la dispoziția instituțiilor, inclusiv a Comisiei Europene, de exemplu prin Actul legislativ privind serviciile digitale (Digital Services Act), trebuie să reprezinte un imperativ pentru UE și pentru statele membre, scrie Agerpres.



Următoarea discuție specifică fiecărei țări este așteptată să aibă loc în cadrul Consiliului Afaceri Generale din 27 mai, axată pe Slovacia, Finlanda, Suedia și Belgia.

