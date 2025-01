„Majoritatea colegilor noștri, deja ei sunt în discuție, ați văzut că au încercat, printr-o mișcare spontană, să încerce să influențeze decizia Guvernului legată de Ordonanța Trenuleț. Deja suntem în organizare, deci am făcut cererile la primărie și am obținut cererile pentru manifestări în fața Guvernului, suntem pregătiți în funcție de răspunsul colegilor noștri, dar probabil începutul acțiunilor va fi de săptămâna viitoare, în care pe diferite tranșe de bugetari vor ieși în stradă, tocmai pentru că sunt afectați în măsuri diferite, unii mai mult, unii mai puțin, dar toată lumea are o scădere de venit salarial între 10 și 35%”, a spus Bogdan Hossu.