„Prima dintre ele: ei mă omoară, iar a doua, le cer dușmanilor mei să facă o alegere. Sunt unul dintre cei mai respectați și influenți oameni de pe planetă, înconjurat de persecuții false. Voi sta treaz în seara asta, pregătit pentru mortal kombat”, a transmis Andrew Tate.

Milionarul transmite constant mesaje și se plânge de condițiile grele din închisoare, asta în contextul în care înainte să fie arestat el spunea cu nonșalanță că justiția din românia este ușor de cumpărat.

