În doar 24 de ore, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 au ajuns mai multe sesizări, după ce procurorii au îndemnat și alte victime ale sociologului Alfred Bulai să-l denunțe. SNSPA a demarat o anchetă internă, iar polițiștii au deschis și ei un dosar penal pentru folosirea funcției în scop sexual.



Alfred Bulai este suspendat din toate funcțiile, inclusiv din poziția de director al Departamentului de Sociologie din cadrul SNSPA, iar sociologul şi-a depus cererea de pensionare.

Sociologul Alfred Bulai neagă faptele de care este acuzat.



Reporter: Este adevarat ca le provocati sa se dezbrace?

Alfred Bulai: Nu, e o discutie inutila. O discutie cu fiecare in parte.



Premierul Marcel Ciolacu a reacționat și spune că nu există toleranță pentru astfel de cazuri, iar legislația va fi modificată.



"Nu putem accepta asemenea situații si va nu va exista toleranta pentru astfel de fapte indiferent de numele agresorului", a declarat Ciolacu.

"Am discutat deja cu colegii de la alte ministere si am decis ca vom lucra impreuna cu specialistii de la alte ministere vizate pentru a creiona o modificare legislativa astfel incat orice sesizare sa intre in analiza", spune ministrul Educatiei, Ligia Deca.



În 2017, mai multe studente au vrut să schimbe codul etic al universității. Cereau sancţiuni pentru hărţuire sexuală, măsuri concrete în caz că apar astfel de situații. Au strâns 600 de semnături, inclusiv a lui Alfred Bulai, însă nu s-a schimbat nimic.