"Poliţiştii din cadrul Secţiei de poliţie rurală Smeeni au fost sesizaţi de către o femeie despre faptul că fiul său minor ar fi fost agresat. Din primele discuţii purtate de poliţişti cu mama care a făcut sesizarea a reieşit că, în timp ce s-ar fi aflat în incinta unei unităţi de învăţământ, în pauza dintre cursuri, fiul său minor ar fi fost agresat sexual de către un alt elev", informează IPJ.



Poliţiştii desfăşoară cercetări sub coordonarea procurorilor pentru stabilirea situaţiei de fapt.



"În cauză au fost demarate cercetări, sub coordonarea parchetului, urmând a fi efectuate şi expertizele specifice unor astfel de cazuri, conform procedurii, pentru a stabili dacă aspectele sesizate se confirmă şi în vederea încadrării juridice a faptei, cu exactitate. De asemenea, a fost informat Biroul Siguranţă Şcolară pentru măsuri specifice, conform competenţelor", a transmis sursa citată.



În paralel, Inspectoratul Şcolar Judeţean (IŞJ) a dispus măsuri până la definitivarea anchetei desfăşurată de poliţişti.



"Până nu se termină ancheta aflată în derulare nu putem să ne pronunţăm asupra faptelor. Am trimis o comisie pentru a verifica dacă unitatea de învăţământ a luat măsurile care se impun, în sensul de a izola oarecum copilul presupus violat, de a supraveghea şi celălalt copil şi vedem rezultatele anchetei. Până atunci luăm măsurile conform regulamentului şi a legislaţiei", a declarat pentru Agerpres, inspectorul general şcolar al IŞJ, Daniela Palcău.