Anca Alexandrescu, la Realitatea PLUS: „ În interiorul PSD-ului, liderii locali nu-și doresc o asemenea alianță cu USR”

Anca Alexandrescu: „Am urmarit si eu povestea cu pensiile speciale. Cred ca mai degraba ar fi trebuit sa modifice legea, in loc sa-si dea demisia. Pare doar un gest de imagine. Vasile Dincu a fost in sufrageria lui Oprea, a fost in preajma lui Ponta. Amintiti-va de intalnirea lui Ponta cu Barna la Bruxelles. In interiorul PSD-ului, liderii locali nu-si doresc o asemenea alianta cu USR. (...) Eu sunt convins ca Marcel Ciolacu nu va fi niciodata de acord cu o asemenea abordare. (...) Daca Dancu a facut demersuri pentru asa ceva, a facut-o pe cont propriu si impins de la spate de oamenii care–l manipuleaza de ani de zile. (...) Eu insumi am participat la mese la care Dancu a dat sfaturi, inclusiv in legatura cu doamna Viorica Dancila. (...) In spatele USR-ului se vorbeste de foarte multa vreme de manevre cu Florian Coldea. (...) Am prezentat la Culisele Statului Paralel informatii cu personaje care au facut afaceri cu statul. (...) Numitorul comun ar putea sa fie Florian Coldea. (...) Ma critica multa lume ca il atac pe Victor Ponta. (...) Stim foarte clar cum functioneaza lucrurile cu statul paralel. (...) In aceasta seara, la Culisele Statului Paralel, avem un alt episod din Spovedania lui Rizea in care vedem cum se negociaza voturile in Romania.”