„Am fost în mijlocul oamenilor, am vorbit cu ei. Erau oameni de toate felurile, toți aveau aceleași nemulțumiri: facturile, viața în general. Toți vor să cadă guvernul”, a spus Anca Alexandrescu, din Piața Victoriei.

Printre protestatarii pe care Anca Alexandrescu i-a intervievat s-a aflat și o doamnă, nemulțumită că nu a primit cardul social de la Guvern.

„Am venit de la Universitate pe jos. Nu am primit niciun voucher. Am dat telefon, am sunat, toți operatorii ocupați, am sunat din nou, mi-au spus să fac pe email, ceea nu știu, tehnologia mă omoară. Eu nu am înțeles. Eu am fost operată și doctorii noștri „faimoși” mi-au făcut o atingere la intestinul subțire și am fost nevoită să ies la pensie. Am 11 milioane pensie. Nu-mi ajung banii, medicamentele costa 600 lei. Cu întreținerea, lumina și mâncarea... fata e plecată din țară, în Spania. Nici acolo nu sunt câinii cu covrigi în coadă. Astăzi am venit cu ideea și cu gândul că se vor schimba lucrurile, dar până nu venim cu furcile la ei nu se va schimba”, a spus doamna prezentă la protestul organizat de AUR.