Alexandrescu a precizat că Isărescu a obținut ultimul mandat prin intermediul lui Ică Voinea, care ”l-a dus la Dăncilă”, numirea de acum la BNR fiind ”o plată”.

”Pentru mine, nu e o surpriză. Săptămâna trecută am discutat la emisiune despre fostul premier Mugur Isărescu. A fost invitat domnul Adrian Vasilescu și am evocat atunci conflictul dintre el și Liviu Dragnea. Inițial, a fost un conflict public, un schimb de scrisori între Dragnea și Isărescu, care s-a încheiat cu un comunicat de presă. Nu știu dacă domnul Dragnea dorea să o pună pe Dăncilă, mai degrabă pe Vîlcov.

Ulterior plecării lui Dragnea în urma sentinței date de instanță, Dăncilă a intrat sub influența unui personaj - Ică Voinea.

Ultimul mandat al lui Isărescu i se datorează lui Ică Voinea, el l-a adus la Dăncilă și așa a ajuns să-l obțină, deși spunea că nu și-l mai dorește.

Angajarea Vioricăi Dăncilă la BNR este râsul lumii. O plată pe care i-o face pentru acest ultim mandat pe care l-a obținut la BNR. Nu Dăncilă a fost atunci împotriva lui Isărescu, ci Dragnea”, a declarat fosta consilieră a lui Dăncilă.

Anca Alexandrescu a precizat că fostul premier ”nu ar avea ce sfaturi să îi dea” Guvernatorului BNR, dar că va accepta numirea pentru că are nevoie de un loc de muncă.

”Nu înțeleg cum poate Mugur Isărescu să-și încheie cariera atât de bogată, cu funcții atât de importante și relații la nivel internațional cu aceste două chestiuni majore: colaborarea cu Securitatea și numirea lui Dăncilă la BNR.

Am fost consiliera Vioricăi Dăncilă, trimisă de la partid de Dragnea. Nu vreau să jignesc pe nimeni, dar nu cred că ar avea ce sfaturi să îi dea lui Mugur Isărescu.

Nu cred că va refuza numirea. De când nu mai e la guvern, nu a reușit să intre nici pe listele parlamentare ale PSD. Nu cred că mai lucrează nicăieri și probabil are nevoie de un loc de muncă”, a adăgat realizatoarea emisiunii ”Culisele statului paralel”.

