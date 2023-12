Anca Alexandrescu: Am să fac reclamație și la CNCD și în instanță

„O să vorbesc și despre un incident, aș putea spune, de pe pagina mea de socializare. Apropiați ai doamnei Șoșoacă și-au permis să mă jignească vizavi de viața privată și vizavi de modul cum arăt. Am postat aceste mesaje, am să și demonstrez că este un apropiat al dnei Șoșoacă. Cineva trebuie să ia atitudine, pentru că lucrurile astea nu pot merge mai departe. Am luat atitudine și atunci când susținătorii dlui Simion m-au atacat, am făcut exact același lucru. Faptul că nu am mai invitat-o pe dna Șoșoacă a atras asupra mea un val de ură din partea susținptorilor domniei sale. E dreptul lor, numai că modul cum vorbesc mă va face să mă adresez CNCD pentru că este inadmisibil, iar, dacă doamna Șoșoacă nu va avea o relație publică să se dezică de astfel de comportamente, ale unor oameni din imediata sa apropiere, o să discutăm poate și în instanță”, a avertizat Anca Alexandrescu, miercuri seară, la Culisele statului paralel.

„Am stomacul tare, numai că există o limită a bunului simț. Și n-aș fi făcut în alte condiții caz de această chestiune dacă ieri nu aș fi luat o amendă de 40.000 de lei și din cauza faptului că, spune CNA, i-am permis dnei Șoșoacă să-și spună opiniile și n-am contrazis-o.

Eu n-am jignit-o niciodată pe dna Șoșoacă, ba dimpotrivă. Am apărat-o de fiecare dată când alții și-au permis să vorbească urât despre domnia sa. I-am oferit spațiu în emisiune de foarte multe ori, am fost singura care, împotriva multora cu care m-am certat și care m-au jignit, mi-au spus că de ce îi permit să vină în emisiune, de ce îi dau platformă să vorbească, am realizat inclusiv emisiuni cu ea și de Crăciun de Paște, și cu familia sa, am arătat și altă față. Le-am explicat celor care mă întrebau de ce că am cunoscut-o și dincolo de platoul de televiziune și este un om inteligent, foarte bine pregătit și că trebuie să aibă platformă să vorbească, pentru că foarte multe din lucrurile pe care le-a spus s-au adeverit, chiar și aici la noi în platou”, a mai declarat Anca Alexandrescu.

„Am să fac reclamație și la CNCD și probabil și în instanță. O apreciez foarte mult pe dna Șoșoacă pentru că este mult peste politicienii de astăzi și decât parlamentarii care iau salarii pe banii noștri, dar nu pot permite să mi se adreseze așa. Și domnia sa a fost jignită, iar când asta vine din apropierea sa ar fi trebuit să o facă. Nu a făcut-o până la această oră”, a mai anunțat Anca Alexandrescu.

Anca Alexandrescu: Nu o mai invit pe dna Șoșoacă pentru că a jignit postul Realitatea

„Numai că astăzi dimineață... După ce am anunțat de ceva vreme că nu o mai invit pe dna Șoșoacă pentru că a jignit postul Realitatea. Eu lucrez și fac parte din această echipă, eu nu pot să nu fiu solidară cu colegii mei. Am dat exemplu foarte clar, am explicat: atunci când inviți pe cineva la tine acasă și pui masa și-l primești la masă cu tine, și, după ce pleacă de la tine de acasă, te denigrează, nu mai ai cum să-l primești și data următoare.

În această dimineață , un domn și-a permis să-mi scrie niște mesaje pe pagina de socializare pe care nu le pot citi pe post, puteți intra pe pagina mea pentu că le-am pus într-o postare ca să vedeți modul în care mi s-a adresat.

Nu m-am comsiderat niciodată nici vreo frumusețe, nici vreo miss, nici vreo inteligență sclipitoare, sunt un om așa cum sunt, cu bune și cu rele, cu foarte multe defecte, poate și cu câteva calități. Dar n-am să permit niciodată unui bărbat, în primul rând ca femeie, în al doiela rând ca jurnalist, în al treilea rând ca mamă de copii adolescenți, să mi se adreseze în acest fel”, a explicat Anca Alexandrescu.

Anca Alexandrescu: Am făcut apel la dna Șoșoacă să se dezică. Domnul respectiv este un apropiat al dnei Șoșoacă

„Am făcut un apel la dna Șoșoacă să se dezică de un astfel de comportament, înțeleg supărarea membrilor SOS, le respect opțiunile domniilor lor. Eu o apreciez pe dna Șoșoacă, din tot spectrul ăsta politic este pregătită cu o sută de clase peste foarte mulți din politica românească și din Parlament, dar nu pot accepta așa ceva.

De ce i-am cerut dnei Șoșoacă să facă acest lucru? Pentru că dl respectiv e un apropiat al dnei Șoșoacă. După ce mi-a dat `n` mesaje, i-am răspuns civilizat, mi a explicat că e simpatizant AUR și că s-a transformat în apărătorii celor care le spun eu `Marș, mă`. Nu cred că are cineva capacitatea să-mi spună mie cum și cui să spun pe pagina mea de socializare. Celor care mă jignesc le raspun exact cu aceeași măsură.

De ce am apelat la dna Șoșoacă să facă acest gest public? Dincolo că nu e prima oară când în grupurile SOS se vorbește despre mine, cum că aș vrea eu să mă folosesc de dna Șoșoacă, să candidez eu la nu știu ce, a mai fost un episod... (...)

Am să demonstrez că acest domn nu e numai un simpatizant SOS e membru de baza al grupului de apropiați ai doamnei Șoșoacă .

Anca Alexandrescu: Soțul dnei Șoșoacă i-a cerut acestui domn să-și ceară scuze

Dovada este că dl Șoșoacă, altfel un domn domn elegant, pe unul din grupurile de la SOS i-a scris acestui domn că prin ce a făcut pe pagina mea îi reduce șansa dnei Șoșoacă să mai participe la emisiuni și să-și ceară scuze. (...)