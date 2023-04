„Miza scandalului din coaliție este păstrarea poziției lui Sorin Grindeanu la Transporturi. Primul pas a fost când UDMR a fost efectiv scos din conducerea ANRE (vicepreședintele ANRE, n.r.), executat practic. (Miza) ar fi ca PNL să nu mai ridice pretenții la ministerul Transporturilor și în schimb să primească portofoliile pe care le are UDMR în acest moment: ministerele Mediului și Dezvoltării. Sigur, Ministerul Sportului nu e atât de important, dar ministerul Mediului și ministerul Dezvoltării sunt două surse uriase de bani care pentru campania electorala care vine, cu patru rânduri de alegeri, este foarte importantă.

Păstrarea ministerului Transporturilor pentru Sorin Grindeanu pe de altă parte îi asigură liniștea lui Marcel Ciolacu în partid, pentru că u Sori nGrindeanu plecat de la Transporturi șa președinția Camerei Deputaților, evident, va ridica pretenții pentru conducerea partidului (PSD, n.r.). Așa cum s-a spus de mai multe ori la Culisele statului paralel, Sorin Gridneanu face parte dintr-un joc, încă nu l-am identificat total ,dar este foarte clar că lui S. Grindeanu i se construiește un viitor. Sigur că acest lucru îl incomodează pe M. Ciolacu, care urmeaăz să devină prim-ministru și îi știrbește autoritatea în partid. M. Ciolacu nu are o situație comodă, mai ales că și Paul Stănescu reprezintă un pol de putere in itneriorul partidului, și Gabriela Firea de asemenea. Liniștea pe care ar putea să și-o cumpere cu păstrarea lui S. Grindeanu la Transporturi ar fi esențială”, a declarat Anca ALexandrescu, vineri, la Realitatea PLUS, despre negocierile purtate pentru scoaterea UDMR de la guvernare, chiar înaintea și în timpul congresului de la Timișoara.

„Cei de la PNL par că cedează, dacă vorbim despre cei din jurul lui N. Ciucă, să dea ministerul Transporturilor, tot pentru liniștea coaliției. Situația PNL nu este una prea fericită în județe, in foarte multe judete din tara PNL a căzut pe locul 3, pe al doilea fiind deja AUR.

Însă mai sunt foștii PDL-iști care ridică pretenții la posturi în Guvern, pentru că la pachet cu Min, Transporturilor, PSD și Marcel Ciolacu își doresc să păstreze și portofoliul Secretariatului General al Guvernului, care era dorit de Emil Boc pentru omul său, care în acest moment este șeful Cancelariei primului ministru (Mircea Abrudean, n.r.)”, a mai punctat Anca Alexandrescu.

„Jocurile sunt extrem de complicate, dar e de fapt un joc de supravietuire a liderilor de la nivelul conducerii PSD și PNL, nu are nicio legătură cu ce are nevoie România sau cetățenii români”, a adăugat A. Alexandrescu.

Despre reacția UDMR, a lui Cseke Attila, ministrul Dezvoltării, care sustinea acum cateva zile ca UDMR nu va iesi de la guvernare, Anca Alexandrescu spune că „toate aceste masuri anuntate le creeaza o problemă inclusiv in teritoriu, pentru că foarte multi oameni din aparatul central au fost numiti pe baza de sinecuri politice, CV-uri trimise de la paritd, secretari de stat, un număr uriaș.

Orice masura de reducere a acestui aparat, prin tăiere de venituri ii va afecta si pe cei de la PSD, și pe cei de la PNL. Ei au nevoe să apere, pentru viitoarele alegeri, scorul obtinut, pentru că le suflă în ceafă cei de la AUR. Daca ei iau această decizie, nu se mai pot baza pe organizațiile județene, care si asa sunt foarte nemultimite pentru ca nu mai pot să explice in teritoriu lipsa măsurilor de la nivel central.

Am constatat și eu asta cat de nemulțumiți sunt liderii județeni. Astăzi (vineri, n.r.), la CJ Tulcea, sunt nemulțumiti ca cei de la centru nu-i susțin pentru realizarea proiectelor locale promise oamenilor. E o problemă uriașă în județe.

Asa ca oamenii se gândesc să-și păstreze pozițiile politice la centru, mai puțin să rezolve problemele cetățenilor romani”.

În urmă cu doar câteva zile, ministrul Dezvoltării Cseke Attila susținea că UDMR nu va ieși de la guvernare. Mai mult, liderul maghiar spunea că ministerele UDMR nu fac parte din protocolul coaliției, deci nu pot fi negociate. Să urmărim reacția și revenim.

„UDMR nu are niciun motiv sa iasa de la guvernare, punctul de vedere al UDMR este acela ca noi dorim sa continuam impreuna aceasta coalitie. UDMR nu e parte, nu e semnatar al protocolului cu privire la această rotativă, cu schimbarea anumitor ministere. Protocolul a fost semnat de PSD și PNL, UDMR nu este parte”, declara CSEKE ATTILA, ministrul UDMR al Dezvoltării.