Eu și colegul meu Cătălin Antohe am fost printre primii care am vorbit de dezastrul de la Spitalul Pantelimon. Mai mult, purtătoarea de cuvânt a unității medicale ne-a jignit în emisiune, direct, pe mine și pe colegul meu.

Am văzut acest val împotriva lui Alexandru Rafila și să ne concentrăm pe reacția ministerului, ci trebuie să ne concentrăm asupra fondului problemei. Trebuie să ne uităm cu atenție că acești medici au încercat să-și șteargă urmele. Dacă eram ministru, nu aș mai fi trimis corpul de control, ci lăsam Parchetul să-și facă treaba. E un an electoral și nimeni nu își dorește scandal. Din păcate, domnul Emanuel Ungureanu are un război personal cu Alexandru Rafila, iar când ministru era colegul lui de partid, iar oamenii mureau pe capete, nu ieșea deloc să facă declarații.

Am ținut legătura cu Alexandru Rogobete și Alexandru Rafila și mi-au spus că există un sistem de monitorizare, dar am înțeles că acest sistem era oprit intenționat sau era stricat. Medicii din perioada pandemiei, care au avut alte păreri, au fost hăituiți. Am crezut cu tărie că ceea ce am arătat la TV sunt probe solide, ceea ce s-a adeverit.

Nu vreau să scădem încrederea oamenilor în sistemul medical românesc. Sistemul nu înseamnă doar medicii de la Pantelimon. Există și excepții, ca în orice alt domeniu. Sunt probleme, dar s-au făcut progrese foarte mari”, a declarat Anca Alexandrescu.