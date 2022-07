„Noi spunem de peste doi ani de acest grup infracțional organizat de la Romprest. Ancheta este încă în desfășurare. Au fost chemati mai multi pentru audiere la DNA. Mâine vor fi niște noi audieri. Într-adevăr este un denunț, un autodenunț și două recunoașteri în acest dosar.

Prejudiciul este uriaș, peste 700 de milioane de lei , adică 150 de milioane de euro. Lucrurile sunt extrem de grave.

Acum doi ani, când am inceput dezvăluirile despre ce se intampla la Romprest, am avut si o angajata de la Romprest, care povestea. Toata lumea spunea că nu este adevărat, că este o campanie impotriva lor. A intrat si dl Adimi atunci si m-a contrazis.

Se va lăsa cu lucruri foarte interesante. În afară de audierile care se vor desfășura zilele următoare vor fi si sechestre. Din informatiile pe care le am, se pare că se va lăsa si cu arestari in perioada urmatoare. Complicat cazul.

Mai ales ca in ultimele zile am vorbit despre șemecheria pe care vor să o facă cei de la CNAB cu cei 10% pe care le dețin la Romprest.

Deja lucrurile se complică foarte tare. Mă bucur că DNA-ul se mișcă. Am făcut apel inca de acum trei zile ca DNA sa se autosesizeze pentru că în cazul Romprest au fost angajati de la C.N. Aeroporturi Bucuresti care au votat impotriva intereselor statului roman. Ma bucur ca am fost auziti, ca lucrurile se misca.

Aștept și o iesire a primarului Clotilde Armand, care si ea niste sesizari impotriva acelui act aditional de la contract din 2019, atunci s-a schimbat de fapt, în contract s-au schimbat si preturi. Am prezentat pe larg. Mâine mă voi ocupa si eu de acest subiect.

Informatia momentului este ca lucrurile au luat o turnura extrem de complicata pentru directorii ROMPREST, cei care ani de zile au deturnat sume uriase. Am avut in platou inclusiv o persoana cu identitate protejata care a povestit cum s-au preluat in mod ostil actiunile de la ROMPREST de oameni ai serviciilor secrete.

Am spus în permanență acest lucru.

Iată că tot ce a spus Realitatea la Culisele statului paralel este adevarat”, a declarat Anca Alexandrescu, realizatoarea Culisele statului paralel, la 100%, cu Laurențiu Botin, despre ultima decizie a DNA în megadosarul ROMPREST, împotriva conducerii companiei.

Potrivit surselor Realitatea PLUS, DNA începe urmărirea penală în megadosarul ROMPREST împotriva conducerii companiei. Este vorba de un prejudiciu uriaș - 700 de millioane de lei.