„Nu mă tem de CNA și de aceste presiuni ale lui Valentin Jucan la adresa mea și a postului Realitatea Plus. Totuși, mă mir că PSD și PNL, partidele care girează conducerea CNA, nu au niciun fel de poziției asupra Consiliului. O instituție care veghează publicul, ne pune la colț. Azi, CNA forțează întreruperea emisiei timp de 10 minute. Mă voi constitui ca parte civilă cu Realitatea PLUS împotriva CNA dar și a unor persoane. O să depun și plângere penală, pentru că acest domn face comentarii la adresa mea, și se dovedește că astfel de personaje, numite de grupul de la Cluj, au luat CNA pe persoana fizică. Nimeni și nimic nu ne va îngenunchea. Totuși, s-a mers mult prea departe. Unul dintre posturile TV concurente cu noi mătură pe jos cu unul dintre candidați, iar CNA nu a luat nicio măsură. Dar, încearcă să întrerupă emisia postului nostru, iar ieri am luat amendă de 30.000 de euro. Nu se mai poate să tolerăm această mizerie e globaliștilor care ne iau dreptul de liberă exprimare. Noi am susținut adevărul, lucru care i-a deranjat. Voi arăta diseară și ce alte mizerii se mai fac. Mai e puțin până când rațiunea va învinge. Realitatea Plus rămâne televiziunea poporului oricum. Românii au spus foarte clar că vor adevăr și libertatea de exprimare”, a declarat Anca Alexandrescu.