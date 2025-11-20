”Ciprian Ciucu, Cătălin Drulă și cu Daniel Băluță, cel din dreapta foto, candidatii coaliției de guvernare pentru funcția de primar general, au început să „rezolve” problema traficului din București.

Adevărul dureros este că străzile se golesc de mașini pentru că prețul motorinei a sărit de 8 lei!

54% din prețul motorinei îl reprezintă taxele și accizele care s-au majorat. Sunt bani pe care guvernul lor îi ia din buzunarul nostru. De la 1 ianuarie 2026 coaliția va majora din nou acciza la motorină, de la 2,55 lei pe litru la motorină, la 2,80 lei!

Ciprian Ciucu este numărul 2 în PNL după Ilie Bolojan, ca prim-vicepreședinte al partidului. Daniel Băluță este vicepreședinte al PSD și Drulă este și el lider în USR și ca deputat va vota pachetul de măsuri cu care Bolojan se va prezenta în fața parlamentului.

Bolojan a anunțat o nouă asumare a răspunderii în fața parlamentului pentru alte tăieri, concedieri de salariați, majorarea taxelor și impozitelor si va avea sprijinul partidelor coaliției, cu Ciucu, Drulă și Băluță în fruntea lor.

Dacă s-ar face mâine un tribunal ca la Nürnberg pentru cei care au distrus țara, Ciucu, Drulă și Băluță ar sta în primele rânduri, în boxa acuzaților.

Și, în timp ce Bucureștiul fierbe, ei vă vând povești despre „smart parking”, „smart city” și alte baliverne care nu au nicio legătură cu viața reală a oamenilor.

Dragi bucureșteni, alegerile din 7 decembrie nu sunt despre parcări inteligente.

Sunt despre dreptul la viață, la demnitate, la a nu fi jefuiți prin taxe și accize inventate de un sistem corupt.

Pe 7 decembrie, Bucureștiul își va alege primarul și va face dreptate. Iar dreptatea începe cu voi”, a scris Anca Alexandrescu pe pagina sa de Facebook.