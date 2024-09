„Noi, liberalii argeșeni, împreună cu dumneavoastră, am câștigat astăzi o luptă foarte importantă, pentru că altfel pădurea piteștenilor ar fi rămas ani de zile într-o zonă gri și s-ar fi găsit sute de pretexte ca să fie betonată și să se poată construi diverse clădiri acolo și am fi pierdut plămânul verde al județului nostru. Pădurea Trivale a fost salvată definitiv astăzi de Prefectura Argeș și are acum șansa să devină arie protejată, așa cum își doresc peste 90% dintre piteșteni. Mulțumesc fostului prefect Radu Perianu, cel care a inițiat acest demers, și actualului prefect Dragoș Predescu.

Mulțumesc de asemenea echipei PNL Pitești, condusă de Mihai Coteț, pentru că s-a bătut pentru Trivale în Consiliul Local și a organizat de asemenea proteste în centrul Piteștiului pentru salvarea pădurii Trivale”, a transmis Alina Gorghiu.