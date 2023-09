Genele influenteaza mai mult culoarea ochilor si a parului. Genele duc si la formarea unei amprente proprii, “mirosul” pe care il emiti natural si care este numai al tau.

Cu timpul, spun dermatologii, mirosul corpului se modifica. Pe masura ce imbatranim, bacteriile de la nivelul corpului isi modifica activitatea.

Iata care sunt alimentele care iti pot modifica mirosul corpului, potrivit dermatologului Debra Jaliman, purtatorul de cuvant al Academiei Americane de Dermatologie.

1. Broccoli, varza si conopida

Legumele crucifere contin sulf si pot sa-ti “tulbure” mirosul la o ora dupa ce le-ai consumat. Efectul poate dura pana la 6 ore. Asta nu inseamna ca trebuie sa le eviti din alimentatie, mai ales ca sunt foarte sanatoase. Pentru a minimaliza efectul secundar, opareste aceste legume in apa cu sare de mare. Procesul va indeparta substantele chimice care contribuie la alterarea mirosului corpului.

2. Carnea rosie

Aminoacizii din carnea rosie lasa in intestine reziduri. Enzimele din intestine descompun aceste reziduuri care ajung apoi sa se combine cu bacteriile din piele in timpul procesului de transpiratie. Efectele incep sa se simta la doua ore dupa ce ai consumat carne rosie si pot dura cateva ore sau cateva saptamani, in functie de chimia proprie organismului.

Cea mai bună ciorbă de pui. Secretul gospodinelor din Oltenia: ingredientul secret pentru gustul unic

3. Peste

Nu incape indoiala ca pestele este un aliment sanatos. Acizii grasi omega-3 sunt esentiali pentru o buna functionare a creierului si joaca un rol decisiv in reducarea riscului de boli cardiovasculare. Insa pesti precum tonul sau somonul contin colina, un complex din grupul vitaminelor B care pot altera mirosul corpului. Efectul poate aparea la o zi de la consumarea pestelui. Exista oameni care sufera o “complicatie” in urma consumului de peste – “sindromul mirosului de peste”, care poate fi tratat cu ajutorul antibioticelor.

4. Junk food si mancare procesata

De vina sunt continutul ridicat de zahar procesat si indexul glicemic ridicat al respectivelor alimente, care altereaza mirosul corpului atunci cand substantele din alimente intra in contact cu bacteriile de la nivelul pielii, scrie Sfatul Parintilor. De asemenea, alimentele procesate nu au clorofila, substanta gasita in legume care actioneaza ca un absorbant de mirosuri neplacute.

5. Dieta scazuta in carbohidrati

Nu doar alimentele bogate in carbohidrati iti schimba mirosul corpului, ci si cele scazute in carbohidrati. Pentru ca nu mai are ce “arde”, corpul incepe sa consume din depozitele de grasime. Partea buna este ca slabesti, partea proasta este ca mirosul pielii se accentueaza. Poti observa diferenta la cateva zile dupa ce ai inceput dieta scazuta in carbohidrati.

Durerile în talpă, un avertisment despre starea de sănătate. Care sunt afecțiunile grave mascate într-un disconfort aparent minor

6. Usturoiul

Fiind un condiment des utilizat in multe bucatarii din intreaga lume, usturoiul poate determina un miros neplacut care se poate simti in respitarie, dar si la nivelul pielii. Acest lucru se datoreaza faptului ca usturoiul contine sulf si alte substante volatile care se elibereaza in sistemul circulator si migreaza la nivelul pielii.

7. Fasolea

Fasolea este un alt aliment care poate influenta mirosul corpului. Aceasta contine oligozaharide, o substanta care nu poate fi complet digerata de organism. Atunci cand ajunge in intestinul gros, oligozaharidele sunt utilizate de bacteriile intestinale pentru a produce hidrogenul si acidul metan, ceea ce poate conduce la flatulenta si la un miros puternic.

Pe de alta parte, exista si alimente care pot ajuta la prevenirea mirosurilor neplacute ale corpului, precum fructele si legumele proaspete, apa, ceaiul de menta si iaurtul. Aceste alimente ajuta la curatarea sistemului digestiv si la eliminarea toxinelor din corp. In plus, o igiena corecta a pielii si a hainelor poate fi la fel de importanta ca si alimentatia in prevenirea mirosurilor neplacute ale corpului. Daca observi un miros neobisnuit sau persistent, este recomandat sa consulti un dermatolog pentru a exclude orice probleme de sanatate.

Ce se întâmplă în organism dacă mănânci o singură dată pe zi