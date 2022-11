”Am spus un lucru şi aş dori să îl repet, am spus că trebuie să existe două elemente, primul este să ai sprijinul politic al unui partid şi nu se pune problema în acest moment, pentru că mai sunt cel puţin doi ani până la aceste alegeri. Şi avem multe alte lucruri de făcut şi eu am foarte multă treabă la Ministerul Sănătăţii, deocamdată. Deci nu se pune în vreun fel această problemă, în momentul de faţă. Mai mult, am spus că cel care trebuie să candideze, din partea unui partid politic, trebuie să înţeleagă că trebuie să aibă pregătirea şi să înţeleagă că este o responsabilitate. Eu am spus că am un proces în care analizez aceste lucruri, că niciodată nu poţi să excluzi o astfel de oportunitate care este o mare onoare, dar asta nu înseamnă că eu sunt în vreun fel dornic sau sunt pe vreo listă ca să candidez din partea PSD. Este o speculaţie, eu am citit reacţiile din presă ulterioare declaraţiei şi nu au reflectat, din păcate, ceea ce am spus eu cu adevărat”, a declarat Alexandru Rafila, duminică seară, la o televiziune de știri, după ce a fost întrebat dacă are în vedere o candidatură la funcţia de preşedinte al României.

Întrebat dacă ar spune, în cazul în care ar exista o listă, Rafila a explicat că în PSD va fi o competiţie internă pentru această funcţie.



”Cred că l-aţi auzit pe domnul preşedinte Ciolacu că în partid va fi o competiţie, deci cei care doresc la un moment dat, în momentul la care se declanşează o astfel de competiţie în cadrul partidului, să vină cu o platformă, să vină cu un program. Este o competiţie între membrii PSD, a şi menţionat posibilitatea să vină cineva independent, din afara partidului, să fie susţinut. Deci suntem foarte departe de astfel de premise. Aşa cum vă spuneam, eu cred că am o responsabilitate mare la Ministerul Sănătăţii. Cred că am făcut lucruri bune în ţara asta, împreună cu echipa pe care o am la minister. O să revin cu detalii, cu lucruri concrete, fiindcă în curând se împlineşte un an de când sunt la Ministerul Sănătăţi”, a precizat Alexandru Rafila.