Alexandru Rafila, scenariu extrem pentru România: „E varianta cea mai dură cu 30.000 pe zi în decembrie, sper să nu ajungem în situația asta”

„E varianta cea mai dura cu 30.000 pe zi in decembrie, sper sa nu ajungem in situatia asta. Anumite masuri care sa limiteze transmiterea se iau. Oricum cresterea va continua, intre momentul implementarii masurilor si efect este un interval de timp de cel putin doua saptamani, trebuie sa ne pregatim sa atingem noi praguri la care speram sa nu ajungem si ulterior va urma rasunetul acelui numar mare de cazuri in cazurile ATI si din nefericire, cresterea numarului de decese. In afara de masurile anuntate de presedinte in momentul de fata, trebuie sa ne gandim la intarirea capacitatii sistemului de sanatate publica in toata tara”, a declarat Alexandru Rafila.

"Noi ne aflăm la 400 la 100.000 de locuitori. Eu sunt foarte îngrijorat că am observat că odată cu creșterea numărul de cazuri se multiplică numărul de morți. Dacă acum avem 120-150 de decese zilnic, gândiți-vă ce înseamnă să avem mai mult, 300, 400 de morți. Orice măsură se ia în acest moment ar fi bine să aibă un rezultat cât mai repede”, a mai spus Alexandru Rafila..