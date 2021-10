Pentru ca măsurile să fie respectate de populație, acestea trebuie explicate, înțelese și, mai ales, asumate de autorități, spune Rafila. Acesta a subliniat că încrederea în autorități este un element-cheie pentru respectarea măsurilor și creșterea ratei de vaccinare.

”Reducerea imediată a transmiterii virusului este o prioritate.

Nu are importanță că îi spunem lockdown, carantină, unora le este foarte frică să pronunțe aceste cuvinte. Nu înțeleg cum nu le-a fost frică, rușine și cum dorm noaptea pentru că au adus România în situația în care mor sute de oameni pe zi.

Că va fi lockdown național sau parțial, că va fi introdus certificatul verde, măsurile nu vor avea șanse să fie implementate cu succes decât dacă se încearcă recăpătarea încrederii populației.

Acest lucru nu se poate face decât printr-o asumare publică a situației în care am ajuns. Dacă vor impune măsurile aceeași oameni care ne-au adus în această situație, credibilitatea lor este spre zero, conform sondajelor, Guvernul Cîțu are un niveld de încredere sub 10%.

Nu poți impune anumite reguli populației dacă tu nu îți asumi nimic. Asumarea este succesul unor măsuri de sănătate publică.

Măsurile excepționale trebuie înțelese de populație. Trebuie să existe un interval de adaptare, nu le poți lua de pe-o zi pe alta, lucru care a creat o mare emoție și nemulțumire”, a declarat fostul reprezentant al României la OMS.

În legătură cu ajutorul primit de la OMS și prezența reprezentantului organizației în țara noastră, Rafila a precizat că ”ar putea ajuta la adoptarea unei poziții echilibrate”

”Am transmis că nu avem timp de evaluări prelungite în acest moment, săptămâna viitoare ar trebui să avem niște propuneri concrete din partea OM, și trebuie luate în considerare de autoritățile române”, a mai spus deputatul PSD.