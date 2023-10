Alexandru Rafila a anunțat marți că trendul infectărilor COVID-19 din actualul val este deja descrescător, iar introducerea restricțiilor nu este luată în calcul în acest moment, însă purtarea măștii „este o recomandare”.

„Încă se înregistrează destul de multe cazuri comparativ cu acum câteva luni.

Cred că acum am ajuns în faza în care numărul de cazuri a început să scadă. (...) Numărul de cazuri înregistrate săptămâna trecută față de situația de acum două săptămâni este mai mic cu 12%.

În săptămâna 18-24 septembrie am avut 14.800 de cazuri, în această săptămână care tocmai s-a încheiat am avut 13.100. (...) E clar că am intrat pe trendul descrescător”, a declarat Alexandru Rafila la un post TV.

Potrivit ultimelor date INSP, 13.165 de noi cazuri de COVID au fost înregistrate în România, în perioada 25 septembrie - 1 octombrie, mai puţine decât în săptămâna anterioară, când au fost 14.861 cazuri noi. De asemenea, decesele raportate în ultima săptămână au fost 31, în creștere față de perioada anterioară, când au fost înregistrate 20.

Infectările cu coronavirus, noua variantă, au explodat în România în ultimele două săptămâni, potrivit datelor oficiale de la Ministerul Sănătății. Potrivit ultimelor informații, în octombrie, țara noastră se află pe locul al doilea în Europa, ca număr de cazuri de COVID-19, și pe al treilea loc în lume.

Ministrul Alexandru Rafila a dat asigurări că „nu sunt probleme din punct de vedere al asigurării asistenței medicale”.

În același timp, despre introducerea restricțiilor, ministrul Sănătății a precizat că „este o speculație. Nu am discutat niciodată despre restricții. Indicația de utilizare a măștii a fost pentru persoanele care au viroze respiratorii, nu neapărat COVID - când se deplasează în comunitate. E un semn de bun simț să protejezi pe ceilalți, să nu le dai viroza pe care o ai tu. Era pur și simplu o recomandare.

Toate aceste speculații legate de restricții mi se par nu numai exagerate, dar și periculoase, pentru că nu fac altceva decât să creeze tensiune în societate. Lumea nu trebuie să fie panicată legat de restricții”.

Starea de alertă din cauza COVID-19 a fost anulată din 9 martie 2022 pe teritoriul României, după aproape doi ani de restricții. Astfel că de anul trecut, toate măsurile obligatorii - inclusiv purtatul măștii în interior - au devenit recomandări. Iar din iunie acest an a încetat starea de risc epidemiologic şi biologic generată de pandemia de COVID-19. Autoritățile au declarat, în 28 iunie 2023, că s-a încheiat oficial COVID-19 în România. Astfel că măsurile de prevenire şi combatere a răspândirii virusului SARS-CoV-2 se aplică în conformitate cu metodologia de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus (COVID-19) elaborată de Institutul Naţional de Sănătate Publică.

Primul caz COVID-19 din România a fost raportat oficial pe 26 februarie 2020, după ce în China, la Wuhan ar fi fost depistat primul caz în decembrie 2019. Cazul a fost suspect înainte cu o lună, după ce bărbatul se întorsese dintr-o călătorie în China.

Starea de alertă a fost introdusă în România în data 15 mai 2020, după două luni de stare de urgență. Preşedintele Klaus Iohannis a decretat starea de urgenţă pe teritoriul României pe 16 martie 2020, pentru 30 de zile, ulterior ea fiind prelungită, pe 14 aprilie, pentru încă 30 de zile. Instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României a venit la doar câteva zile după ce Organizaţia Mondială a Sănătăţii declarase pandemie mondială de coronavirus, la 11 martie 2020.

Principalele măsuri COVID-19 după ridicarea restricțiilor în România, din 9 martie 2022:

- masca nu va mai fi obligatorie, nici în spațiile deschise, nici în spațiile închise, dar va fi recomandată;

- programul de funcționare al activităților comerciale nu va mai fi limitat;

- numărul persoanelor nu va mai fi limitat la evenimente sau alte activități, iar accesul lor se va face fără prezentarea certificatului verde;

- persoanele confirmate cu COVID nu mai sunt verificate dacă respectă izolarea;

- intrarea în România se va face fără certificatul electronic COVID.