ALEXANDER ADAMESCU, DUPĂ MOARTEA LUI RUDEL OBREJA: ESTE ȘI CAZUL TATĂLUI MEU. ÎI CUNOAȘTEM CĂLĂII

„În primul rând vreau să-mi exprim condoleanțe familiei Obreja. știu foarte bine ce înseamnă să pierzi prematur un tată și să vezi cum nu se face dreptate, cum adevărul încearcă să fie acoperit de ani de zile. Ăsta este și cazul tatălui meu, în care toți cei care l-au chinuit și l-au tortionat si au refuzat să ii dea asistența medicală de care avea nevoie continuă de ani de zile pentru a acoperi adevarul, în cazul lui”, a declarat Alexander Adamescu, fiul lui Dan Adamescu, în exclusivitate, la România Suverană.

Întrebat de Alexandra Păcuraru, realizatoarea România Suverană, dacă știe cine este vinovat pentru moartea tatalui său, Alexander Adamescu a precizat că știe foarte bine.

„Cine sunt călăii tatălui dvs, i-ați identificat, le-ați făcut plângere penală?”, a întrebat Alexandra Păcuraru.

„Bineînțeles că îi cunoaștem călăii, în primul rând este procurorul Adrian-George Matei de la DNA, care i-a inventat acest dosar, așa-zis dosar de corupție, pe urmă l-a acuzat și făptuitor unic pentu insolvența Astra Asigurări. Matei a declarat foarte deschis în audierile tatălui meu că el vrea să facă istorie cu tatăl meu. O ambiție de-a lui personală de a intra în cărțile Justiției prin cazul Adamescu, să-și facă o mare carieră. Și cu toate că tatal meu i-a zis ca nu poti sa inventezi legea, și el a zis ba da. Pentru tine o să inventez o nouă lege în România”, a declarat Alexander Adamescu, în exclusivitate la România Suverană.

„Dosarul meu penal a fost încredinţat procurorului George Matei la sfârşitul anului 2015. L-am întrebat pe procurorul Matei dacă a fost interesat să afle ce s-a întâmplat cu fondurile lipsă, pe care domnul Daniel Onute le-a deturnat, aproximativ 80.000 de euro. Acesta mi-a răspuns că nu era important pentru el. În data de 7 martie 2016, procurorul Matei m-a acuzat de anumite fapte greşite efectuate în cadrul Astra şi mi-a dat o cauţiune record în valoare de 40 de milioane Ron. Nu am vrut să accept suma exorbitantă, însă m-a convins să accept în schimbul promisiunii de a-mi permite să călătoresc în străinătate pentru a efectua de urgenţă operaţia la genunchi. Am depus suma în termen de o luna, cu speranţa de a fi, în cele din urmă, bine din nou. Însă domnul Matei a refuzat acum să îmi permită să călătoresc în afară pentru tratamentul medical citând că ordinele sunt date de superiorii săi în acest sens. Am fost păcălit”, scria Dan Adamescu la acea vreme, potrivit romanialibera.ro.

Dan Adamescu a murit, la 68 de ani, pe 23 ianuarie 2017, într-un spital privat din Capitală, cauza cea mai probabilă fiind o septicemie care i-a afectat toate organele și într-un final inima i-a cedat. Omul de afaceri era intubat încă din decembrie 2016, la câteva luni după ce fusese condamnat la 4 ani și 4 luni de închisoare într-un dosar privind soluții favorabile în dosare de insolvență.

„Dacă aș spune tot ceea ce știu multora nu le va fi bine. Noi nu facem acum decât să devoalăm partea mică, văzută, a unei tragedii extraordinare si facem recurs la evenimente similare, ceea ce duce la o singură concluzie: sistemul lucrează în aceeași maniera, sistemul este pentru sine și este un efect al cancerizării acestei boli pentru putere. Pentu că ce vedem noi e tentația dar mai ales acțiunea directă a conservării puterii prin frica, prin eliminare. Vai și amar de netrebnicul care ajunge la putere. Sfânta Carte spune. Vai și amar de semințiile și popoarele care ajung sa fie condusi de cei ce n-au merite și trăiesc în netrebnicie”, a declarat generalul în rezervă Mircea Chelaru.

Întrebat de Alexandra Păcuraru „cum scăpăm de statul paralel, de deep state”. Mircea Chelaru a menționat că „nu asta este societatea românească. Nu trebuie confundată cu sistemul tortionar al unor instrumente de justiție în mâna celor care capteaza toata puterea pentru sine. (...) Nu exista libertate insoțită de sentimentul de frică. Trebuie să ne asumăm această desprindere de obediența formală, să spunem nu și sa le spunem ticaloșilor pe numele de botez. (...) Aceasta formulă a penitenciarului în România parca a imprumutat din vechea umbră a călăilor odată intrați la ocnă, ocnașii trebuiau să moară. (...) În loc să facem legi bune, nu de a pedepsi din rau in mai rau, ci sa indrept întru bunătate. La noi se caută exterminarea psihică. Adica de a folosi la vedere, abuziv, fără discernământ, chiar obraznic, neadevarul, minciuna, ca forma de tortionare psihică.

Așa cum ii spuneam lui Obreja, Rudel, ești deasupra lor, măreția nu se urlă, se rabdă, se îndură, și cu rabdare si indurare, totuși, nu o scoatem la capăt cu cei care nu au măsura răului pe care-l fac. Am rasturnat cupa si tot ce este urat si rau devine normalitatea zilelor noastre. De aceea trebuie gasita formula refondării sociale. Toate instituțiile sunt cariate de principiul autocrației. (...) Așa a vrut acel doctor, să-i dea un spa, o mică pilulă și să nu se intereseze, pentru că el nu vede decât un număr, un CNP, nu omul”.

ALEXANDER ADAMESCU: AM ÎNCERCAT SĂ DESCOPĂR ADEVĂRUL DESPRE CUM A MURIT TATĂL MEU

„Am încercat chiar și în România sa descopăr adevărul despre cum a murit tatăl meu, desi stim din mărturia lui, ale altora ce i s-a întâmplat. Există un dosar de moarte suspectă, în care avocatii au incercat sa faca investigatii pe procurorul care a instrumentat acest dosar. Dar tot ce s-a făcut a fost să nu se faca nicio investigație, să se accepte niște declarații din partea ANP că a fost totul perfect, ca in penitenciarele din România este paradisul. Și s-a refuzat sa se faca o investigatie adevarata asupra cauzei morții si sa se ia masuri, să fie niste consecinte.

Nu se poate ca in fiecare an sa moara oameni în penitenciar. Noi vorbim de cazul tatălui meu, de Rudel Obreja, sunt persoane cunoscute. Dar știți câte persoane încarcerate mor în România în penitenciare? Nimeni nu vorbește, vocea nu e auzită. Sunt zeci de persoane care mor in condiții groaznice și de ani de zile nu se face nimic. De ani de zile, tot ce se intampla se acoperă adevărul și se inventeze motive pentru care nimeni sa nu raspunda niciodată de ce se intamplă. Asa nu se poate continua, in acest stil nimic nu se va reforma, vor fi alti morti, dacă nimeni nu o să răspundă”, a mai spus Alexander Adamescu.

DEMERS MAJOR REALITATEA PLUS DUPĂ MOARTEA TRAGICĂ A LUI RUDEL OBREJA ȘI CAZUL LUI DAN ADAMESCU

Avocatul Adrian Cuculis a anunțat că susține demersul Realitatea PLUS de a da în judecată ANP și Guvernul României, alături de Asociația Forumul pentru apărarea drepturilor și libertăților omului.

„E o poveste foarte lungă cu tot ce se intamplă în penitenciare. Și aș vrea să ne uităm de la momentul in care am avut hotararea pilot CEDO împotriva României cu privire la condițiile din penitenciare. Acea hotărâre venea și zicea foarte clar că acele condiții improprii scurtează viața celor care sunt în regim de executare a a pedepsei. Alături de asociația Forumul pentru protejarea drepturilor și libertăților omului am deschis deja, de fapt s-au făcut primele formalități pentru a chema în judecată Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP). (...) Problema mare este că noi avem o lege care vorbește foarte clar acolo de ceea ce înseamnă executarea pedepsei și ceea ce înseamnă executarea pedepsei cu privire la persoanele care au o anumită afecțiune, care, atenție, au un anumit handicap. Boala de care suferea Rudel era considerată un handicap. Și trebuia să primească atenție suplimentară, trebuia să-i fie făcută analiza medicală încă de la momentul încarcerării, pentru că el nu suferea de acum, de două zile, de o săptămână, de două saptamani de boala asta, era o chestiune și o afecțiune ceva mai veche”, a menționat avocatul Adrian Cuculis, la România Suverană.

ADRIAN CUCULIS: CAZUL LUI RUDEL OBREJA, IDENTIC CU AL LUI DAN ADAMESCU

„Situația și cu dl Adamescu, intâmplător familia mea era apropiată de familia Adamescu și știu ce s-a întâmplat acolo. Maică-mea imi povestea foarte multe din sistemul penitenciar, tot avocat fiind. Povestea cum nu se respectă drepturile celor care sunt incarcerati este una foarte veche, nu este una începută de ieri, de alaltăieri, începută imediat dupa 90.

Pe mine mă interesează în cele din urmă ca asociația de care am vorbit (Forumul pentru protejarea drepturilor și libertăților omului, n.r.) să scoată la iveală ceea ce s-a întâmplat. Haideți să vedem și noi fișa de la bun început, ce analize s-au făcut. Haideți să vedem cum a intervenit pe legea executării pedepselor penitenciarul, să propună pe mai departe niște analize amănunțite. Haideți să ne uităm puțin, pentru că am văzut declarația soției, care spunea: Domne, nu puteam, mă dureau toate cele, nu puteam să mă mai deplasez nici până la baie... Ce făcut penitenciarul prin sistemul național de sănătate să-l protejeze? Este identică poveste cu a lui Dan Adamescu”, a explicat avocatul Adrian Cuculis, în exclusivitate la România Suverană cu Alexandra Păcuraru.