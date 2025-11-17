„O felicit pe Anca, a dovedit că este mai bărbată decât bărbații înscriși în competiția pentru Primăria Generală. Aceste jocuri se fac de foarte mulți ani, mă bucur că ea a avut curajul și demnitatea să iasă public să vorbească”, a declarat Păcuraru.

Ea a criticat dur influența ambasadelor în deciziile politice: „Este inadmisibil ca jocurile să se mai facă din spatele ușilor închise ale birourilor ambasadelor. Este foarte bine ca atunci când ambasadele vor să afle anumite detalii să vină ele în biroul primarului și nu primarul să ia lumina din biroul ambasadei.”

În opinia Alexandrei Păcuraru, ceea ce o diferențiază pe Anca Alexandrescu de contracandidații săi este apropierea ei sinceră față de problemele oamenilor: „Lucrurile trebuie făcute în concordanță cu cetățenii Bucureștiului, iar Anca Alexandrescu face acest lucru. Ceilalți trei candidați se ascund. Vor să iasă la poze, dar nu au curajul să stea de vorbă cu cetățenii, cu cei care îi vor vota și care au probleme nu doar cu traficul, cu apa caldă, cu mafia imobiliară.”

Păcuraru a acuzat adversarii politici că își construiesc campaniile „în laborator”: „Strategia acestor candidați este făcută în laborator, acel speech le este dat pe hârtie și li se impune să-l repete în oglindă până cred și ei. Doar că, în momentul în care decizi să ieși pe străzi și să iei Bucureștiul la pas, să stai de vorbă cu oamenii, trebuie să fii tu însuți, să îi asculți și să le răspunzi.”

În final, Alexandra Păcuraru și-a exprimat convingerea că Alexandrescu are șanse reale de victorie: „Anca a fost capabilă să facă acest lucru și, datorită acestor lucruri pe care le-a făcut, eu nu cred că este pe locul 3 sau 4, eu cred că este cu fermitate pe primul loc.”