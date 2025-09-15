Cum s-a produs incidentul?

Incidentul a fost raportat la ora 08:38, iar autoritățile au intervenit imediat. Echipaje ale Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu au izolat zona și au asigurat perimetrul, în timp ce specialiștii Serviciului Român de Informații au efectuat verificările pirotehnice necesare.

După control, s-a constatat că alarma a fost falsă: în interiorul genții se afla doar un pahar gol.

„Intervenția s-a încheiat fără a fi identificate riscuri la adresa ordinii și siguranței publice”, au transmis reprezentanții IPJ Sibiu.

Deși s-a dovedit a fi o situație lipsită de pericol, autoritățile subliniază că orice obiect suspect trebuie semnalat imediat, astfel încât eventualele riscuri să fie eliminate prompt.