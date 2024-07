Chiar dacă repercusiunile incidentului se diminuează, pe măsură ce companiile încheie procesul de restaurare a sistemelor, experții în securitate cibernetică se tem că infractori IT ar intenționa să acționeze în mod similar. În ultimele zile s-au înregistrat mai multe website-uri cu nume asemănătoare firmei CrowdStrike, ceea ce poate fi intenția unor infractori sau chiar teroriști informatici de a crea și mai multe probleme, potrivit Radio România Actualități.

"Opinia noastră, a Directoratlui Național de Securitate Cibernetică, este că nu a fost un atac cibernetic. A fost o disfuncționalitate, un bug informatic, dar care a produs efecte foarte similare cu un atac cibernetic. (...) Deși nu este un incident cibernetic, am procedat așa cum procedăm în cazul unor atacuri: am comunicat și am transmis informația către echipe de IT și i-am ghidat către locul în care producătorii publicaseară soluția pentru sistarea, pentru rezolvarea incidentelor", a precizat Dan Cîmpean, director general al Directoratului Național de Securitate Cibernetică.

HAOS pe Aeroportul Otopeni, după defecțiunea serviciilor Microsoft. Majoritatea curselor care decolează sunt anunțate ca ÎNTÂRZIATE

Gigantul Microsoft estimează că 8,5 milioane de computere ce rulau cu software-ul Windows au fost lovite de blocajul cibernetic produs la nivel mondial, ceea ce-l face să fie cel mai grav incident IT, depășind toate atacurile și evenimente anterioare.