Pompierii și echipe ale distribuitorului de gaz au ajuns în zonă și verifică situația, potrivit Obiectiv de Argeș.

Pentru gestionarea operativă a situației, intervin două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare, un echipaj CBRN și o ambulanță SMURD de prim ajutor calificat.

Misiunea este în dinamică, locatarii din mai multe blocuri din zona de unde a venit sesizarea au fost evacuați, în momentul de față forțele de intervenție intervenind de urgență pentru depistarea deficienței și evacuarea zonei.