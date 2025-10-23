Alertă la Moreni. Zeci de oameni evacuați din câteva blocuri, din cauza mirosului de gaz

Alertă s-a dat după mai multe apeluri la 112 (foto: OdA)
Alertă maximă la Mioveni, unde aproximativ 100 de oameni au fost evacuați din mai multe blocuri. Alarma s-a dat după ce mai mulți locatari au sunat la 112 pentru a anunța că se simte un miros puternic de gaz.

Pompierii și echipe ale distribuitorului de gaz au ajuns în zonă și verifică situația, potrivit Obiectiv de Argeș.

Pentru gestionarea operativă a situației, intervin două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare, un echipaj CBRN și o ambulanță SMURD de prim ajutor calificat.

Misiunea este în dinamică, locatarii din mai multe blocuri din zona de unde a venit sesizarea au fost evacuați, în momentul de față forțele de intervenție intervenind de urgență pentru depistarea deficienței și evacuarea zonei.