Franța se confruntă cu o invazie masivă de ploșnițe. Peste 20 de școli sunt deja afectate de valul de ploșnițe, dintre care cel puțin 7 au fost închise. În plus, sunt afectați peste 1.500 de copii. Iar pe calea ferată, insectele parazite fac la fel de multe ravagii. Mai multe persoane au postat deja pe rețelele de socializare imagini cu ploșnițe în trenuri, pe scaune și banchete.

Până în prezent, șapte școli au fost închise din cauza ploșnițelor în Franța, iar alte zece sunt afectate de insectele care terorizează francezii. Ministrul francez al Educației a declarat că peste 1.500 de elevi sunt afectați.

Situația din Franța pare să fie scăpată de sub control, după ce autoritățile franceze nu au luat nicio măsură pentru a preveni situația, spun oamenii. Mai mult, guvernul francez a întocmit o listă cu firmele care să se ocupe de deratizarea instituțiilor publice.

Un patron de hotel cu 20 de ani de experiență în industria ospitalității a cerut disperat ajutor pe grupul de Facebook "Hotelier în România", pentru a scăpa de o infestare de ploșnițe care a afectat una dintre camerele sale. Cu toată experiența sa, el a întâmpinat o problemă cruntă și a decis să se adreseze comunității online pentru a obține sfaturi și ajutor.

În postarea sa, patronul de hotel a împărtășit frustrarea sa: "Sunt hotelier de 20 de ani. Până acum am reușit să previn infestarea cu ploșnițe de pat! De o lună am o cameră infestată (închisă) și nu reușesc să scap de ele. Peste 20 de litri de soluție specială contra lor. Tun de căldură cu care am făcut în cameră peste 60 de grade de peste 10 ori, a câte 2/3 ore. Firmă specializată de deratizare și tot nu reușesc să le eradichez! Ceva sfaturi mi-ar prinde bine. Merci!"

Reacția comunității de hotelieri și antreprenori din industria ospitalității nu a întârziat să apară. Unii membri ai grupului l-au îndrumat către firme specializate în combaterea infestațiilor, dar alții au împărtășit experiențele lor personale și sfaturi mai neconvenționale.

„Am avut și eu”

Unii hotelieri au sugerat o abordare drastică - să arunce tot din cameră, inclusiv mobilierul și parchetul. "Schimbare totală a inventarului din cameră. Începând cu mobilă, parchet sau mochetă, plinte, zugrăveli și apoi toate celelalte: saltea, paturi, tot tot până la prosoape. Așa am citit undeva cândva," a comentat un membru al grupului.

Alții au confirmat necesitatea unei astfel de abordări radicale. "Am avut și eu. A trebuit să scot patul, să îl arunc, noptiere, lenjerie, cuverturi. Deci aruncați tot din cameră că altfel nu scăpați de ele cu toată deratizarea," a scris altcineva.

Un alt membru al grupului a împărtășit experiența sa: "Nu mai aveți ce face! Trebuie schimbat tot mobilierul, mocheta, saltelele arse eventual și o mană de zugrăveală nouă! Eu am pățit-o."

Un alt hotelier a fost de acord: "Eu am aruncat tot! Inclusiv mobila, parchet. Tot! Glafuri schimbate, prize. Nu am reușit altfel, din păcate!"

Costuri enorme pentru a scăpa de gândacii invadatori

Chiar dacă această abordare poate implica cheltuieli semnificative și eforturi considerabile, hotelierii au subliniat că eliminarea ploșnițelor poate fi crucială în menținerea reputației și satisfacției clienților.

La final patronul a mărturisit: "A venit o firmă. Pe o cameră și un spațiu de lângă mi-a cerut și am plătit 1200 de euro! Și zero rezultate. Am aruncat paturi, saltele. Acum o să arunc și altele unde se pot ascunde! Deja costurile sunt enorme!"

Ploșnițele, extrem de greu de combătut

Ploșnițele sunt extrem de greu de combătut pentru că rezistă la insecticidele vândute populației și este nevoie de o intervenție specializată.

O insectă cosmopolită prin excelență, notează cu umor presa franceză, ploșnița a revenit în ultimii ani în țările occidentale după creșterea călătoriilor turistice și a înmulțirea evenimentelor internaționale. Chiar și Săptămâna Modei de la Paris, care a durat până pe 3 octombrie, a stârnit speculații privind o răspândire globală a flagelului ploșnițelor.

Infestarea franceză a traversat deja și granițele. Autoritățile marocane au declarat o alertă sanitară după ce au găsit ploșnițe pe un feribot din Tanger, care venea din Marsilia. Algeria a anunțat „măsuri preventive” împotriva răspândirii ploșnițelor. Iar un pasager de pe Eurostar, trenul care face legătura între Londra și Paris, a publicat o serie de fotografii cu parazitul pe rețeaua X, fostă Twitter. Ceea ce a determinat urgent compania să anunțe măsuri de dezinfecție, scrie France24.com.

