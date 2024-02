Echipajul CBRN din cadrul Detaşamentului 1 Timişoara face, miercuri, măsurători, după ce a fost semnalată prezenţa radiaţiilor radiologice într-o zonă din oraş.



”Materialul radioactiv se află în curtea Laboratorului de Igienă a Radiaţiilor de pe strada Victor Babeş din Timişoara. Cercetarea radiologică s-a efectuat în prezenţa şi sub îndrumarea inspectorului CNCAN (Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare)”, a transmis ISU Timiş.



În urma incidentului nu au fost persoane contaminate.



”Echipajul CBRN a balizat zona la limita fondului natural de radiaţie.Facem precizarea că nu au fost persoane contaminate şi nu există risc pentru populaţie, deoarece zona este în curtea laboratorului”, a mai precizat ISU Timiş.



Poliţiştii fac cercetări pentru nerespectarea regimului materialelor nucleare sau al altor materii radioactive.



”Poliţiştii Serviciului Arme Explozivi şi Substanţe Periculoase din cadrul I.P.J Timiş efectuează cercetări in rem sub aspectul săvârşirii infracţiunii de nerespectarea regimului materialelor nucleare sau al altor materii radioactive, întrucât în curtea Laboratorului de Igiena a Radiaţiilor de pe strada Victor Babeş din Timişoara ar fi fost identificată prezenţei unei surse de radiaţii”, a transmis şi IPJ Timiş.

"În urma măsuratorilor periodice de radioactivitate ale mediului, efectuate de către personalul Laboratorului Igiena Radiațiilor din cadrul Direcției de Sănătate Publică Timiș s-au constatat depășiri ale nivelului de radioactivitate naturală în zona adiacentă laboratorului, motiv pentru care aceasta a fost balizată, pentru a restricționa accesul . A fost solicitat sprijinul instituțiilor abilitate în acest domeniu, pentru evaluarea situației. La aceasta dată, ancheta se află inca în desfașurare iar până la finalizarea acesteia, zona rămâne sub supravegherea unui echipaj de poliție."