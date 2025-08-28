Alertă în Capitală! Un bărbat a fost înjunghiat în plină stradă. Agresorul este căutat de Poliție

Poliția din Capitală este în alertă și caută un individ bănuit că ar fi agresat cu un cuțit, joi, o persoană pe o stradă din Sectorul 1.

”Un echipaj medical a intervenit și a acordat primele îngrijiri victimei, aceasta fiind ulterior transportată la spital pentru îngrijiri medicale suplimentare”, a transmis Direcția Generale de Poliție a Municipiului București (DGPMB).

În prezent, se desfășoară activități pentru identificarea și depistarea persoanei bănuite de comiterea faptei, urmând a fi sesizată unitatea de Parchet competentă, în vederea dispunerii măsurilor legale.

”Facem precizarea că activitățile sunt în curs de desfășurare, iar Poliția Capitalei, sub coordonarea unității de Parchet, va continua să acționeze cu fermitate pentru clarificarea tuturor împrejurărilor și tragerea la răspundere a persoanelor implicate” au mai spus polițiștii. 