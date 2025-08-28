”Un echipaj medical a intervenit și a acordat primele îngrijiri victimei, aceasta fiind ulterior transportată la spital pentru îngrijiri medicale suplimentare”, a transmis Direcția Generale de Poliție a Municipiului București (DGPMB).

În prezent, se desfășoară activități pentru identificarea și depistarea persoanei bănuite de comiterea faptei, urmând a fi sesizată unitatea de Parchet competentă, în vederea dispunerii măsurilor legale.

”Facem precizarea că activitățile sunt în curs de desfășurare, iar Poliția Capitalei, sub coordonarea unității de Parchet, va continua să acționeze cu fermitate pentru clarificarea tuturor împrejurărilor și tragerea la răspundere a persoanelor implicate” au mai spus polițiștii.