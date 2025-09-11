Potrivit Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA), în intervalul 11 septembrie, ora 12:00 - 12 septembrie, ora 12:00, se vor semnala scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide, creșteri de debite și de niveluri, cu posibile depășiri ale Cotelor de atenție, pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior, Iza - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior, Lăpuș - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județul Maramureș), Tur - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județul Satu Mare), Someșul Mare - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județul Bistrița Năsăud), Someșul Mic - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Bihor și Cluj), Someș - afluenții mici aferenți sectorului aval S.H. Dej (județele: Cluj, Sălaj, Maramureș și Satu Mare), Crasna - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Sălaj și Satu Mare), Crișul Repede - bazin amonte S.H. Ciucea și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Ciucea - amonte S.H. Vadu Crișului (județele: Cluj și Bihor), Crișul Negru - bazin amonte S.H. Șuștiu și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Șuștiu (județele: Bihor și Arad), Crișul Alb - bazin amonte S.H. Vața de Jos și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Vața de Jos (județele: Hunedoara și Arad), Arieș - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Alba și Cluj) și Mureș - afluenții aferenți sectorului aval S.H. Brănișca (județele: Hunedoara și Arad).
Fenomenele semnalate vor produce viituri rapide mai ales pe râurile mici, cu posibile efecte de inundații locale, atrag atenția experții.