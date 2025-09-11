Mișcări de trupe și ședință de criză, la Guvern! La finalul programului, când funcționarii din Executiv își strângeau lucrurile și ieșeau pe ușă, în sediu intrau, la schimb, sociologi, politologi, analiști și lideri de opinie – toți chemați la ordin de Ioana Ene Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului. Convocarea venise la începutul săptămânii, pentru o „întâlnire informală” cu premierul Ilie Bolojan, care pare hotărât să-și consolideze puterea prin jocuri de culise și sprijin mediatic bine calibrat.