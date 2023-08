Mark Margolis, cunoscut pentru rolurile sale din Breaking Bad și Better Call Saul, a murit. Starul nominalizat la premiile Emmy a decedat joi, la vârsta de 83 de ani, conform The Sun. Fiul lui Mark, Morgan- care este directorul general al Knitting Factory Entertainment- a dezvăluit că tatăl său a murit la Spitalul Mount Sinai din New York, în urma unei boli.