„Daca ne-am uita la ce se intampla in Republica Moldova si am folosi cultura politica romaneasca am spune ca nu e in regula, nu e bine. In acelasi timp, daca ne uitam la procentajul celor din diaspora, au sarit peste 10-14%. Cei care au votat-o pe Maia Sandu, au fost din diaspora, ceea ce este mult, in cazul unui vot strans. Nu sunt atat de multi pro-rusi acolo cum sunt aici.

Maia Sandu a organizat alegerile. Daca alegerile sunt fraudate, este vina echipei Maiei Sandu, ca nu s-a pregatit. Stiam cu totii, nu cred ca este nimeni in lumea asta sa nu fi stiut ca Moscova nu va incerca sa influenteze alegerile. Una este sa ai ferme de boti sau troli si sa le folosesti si sa le influentezi, alta este sa furi votul la fata locului. Eu nu cred ca Maia Sandu avea posibilitatea sa lupte impotriva fermelor de boti. Nici noi in Europa nu avem niste legi foarte clare, desi ar trebui sa le avem.

Dar organizatorii, care s-au plans ca s-a venit cu autobuze, a fost un pod blocat, nu sunt veniti cu pluta. Cica a venit un om cu o cutie. De fapt, a venit trimis cu o cutie ca sa nu mai vina o gramada sa voteze cum nu trebuie. Nu mai bine creezi un incident pe pod si nu mai vine nimeni, daca esti meserias?

Eu nu stiu care va fi rezultatul, dar spun asa: Daca cumva se pierd alegerile, nu e bine, nu e o tragedie, nu pleaca maine Moldova in pas alergator cu pamant cu tot la Moscova. Dar nu va fi bine, va fi complicat. Cred ca se exagereaza cu modul in care se interpreteaza aceste alegeri. Si exagerandu-se s-a creat aceasta presiune foarte mare din ambele parti.”

Alertă în Republica Moldova: Podul de legătură Rîbnița-Rezina ar fi fost minat. „Calificăm aceste acțiuni drept provocări în adresa instituțiilor statului”