Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, se declară onorat de propunerea PNL privind înscrierea în partid, dar consideră în continuare că "formula independentului susţinut de celelalte partide de dreapta" este soluţia potrivită, în vederea câştigării alegerilor locale de anul viitor.

Citește și: Alegeri 2024. Ce condiție îi pune Nicolae Ciucă lui Nicușor Dan ca PNL să-l sprijine la locale

"Evident, mă onorează faptul că Partidul Naţional Liberal se gândeşte la mine ca la un potenţial membru. Dincolo de asta, noi suntem într-un context - alegeri locale într-un singur tur, în care avem un partid mare pe stânga, aşa cum am avut şi în 2020, şi în 2016 şi avem nişte partide medii pe partea dreaptă. Şi avem o experienţă din 2016, când fiecare din partidele astea medii şi-au pus candidaţi şi a câştigat stânga. Şi avem experienţa 2020, unde, după mult efort, s-a ajuns la o formulă în care au existat candidaţi unici şi cu o puternică presiune a publicului de dreapta, care a zis 'scăpaţi-ne de PSD'. Eu cred că asta este soluţia în continuare, în 2024, şi mi-e greu să cred că o să poată fi candidatul unui partid susţinut de ceilalţi şi de asta formula independentului susţinut de celelalte partide de dreapta mi se pare în continuare soluţia potrivită", a afirmat joi, la RFI, Nicuşor Dan.



Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, a afirmat, joi, că primarul Capitalei, Nicuşor Dan, are "o singură soluţie" dacă vrea să mai primească susţinerea liberalilor pentru un nou mandat şi anume să se înscrie în PNL.



"Discuţia cu Nicuşor Dan este mai veche. Dumnealui a candidat la primărie şi cu susţinerea Partidului Naţional Liberal. (...) Astăzi, PNL are capacitatea administrativă, dacă ne uităm la ceea ce au realizat administraţiile liberale. Este necesar doar să vorbesc de ce a făcut Emil Boc la Cluj, ce a făcut Ilie Bolojan la Bihor, ce a făcut Ion Dumitrel în Alba, ce a făcut Gheorghe Flutur la Suceava. Deci, Partidul Naţional Liberal a demonstrat că are capacitate să administreze şi să dezvolte şi local şi regional, ca atare nu putem să nu avem un candidat în Bucureşti. Dacă Nicuşor Dan vrea să mai primească susţinerea Partidului Naţional Liberal are o singură soluţie: să se înscrie în Partidul Naţional Liberal", a spus Nicolae Ciucă.