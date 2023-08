Un test cu mandale de cristal poate fi o metodă utilă de a primi mesaje clare și utile de la sinele superior. Alegerea mandalei de cristal care te atrage cea mai mult poate dezvălui informații importante despre starea ta actuală de spirit, despre direcția în care ar trebui să te îndrepți sau despre deciziile pe care trebuie să le iei. Este important să fii atent la vocea interioară și să accepți mesajul cu inima deschisă.

Atunci când alegi una dintre cele trei mandale de cristal din test, asigură-te că ești într-un mediu liniștit și lipsit de distracții. Apoi, lasă instinctul să-ți ghideze alegerea și fii deschis la mesajele pe care le primești. Prin intermediul acestui test, poți învăța să te asculți și să îți intelegi mai bine nevoile și aspirațiile.

Mandala de cristal #1

O samanta a fost plantata azi, iar potentialul ei este enorm. Aceasta samanta (idee) are nevoie de rabdare, de planificare. Lasa detaliile sa apara, fara sa le fortezi, iar tu vei culege roadele.

Sunt o multime de oportunitati la usa ta care asteapta sa le vezi. Nu trebuie decat sa actionezi!

Mandala de cristal #2

A venit vremea sa renunti la acel viciu care te tine pe loc. Cu totii avem o viciile noastre: fumat, alcool, cafea, dramatizare etc. Cu totii facem ceva ce stim ca nu este in regula cu sufletul nostru si, cu toate acestea, continuam. Acesta este semnul cel mai clar ca trebuie sa schimbi comportamentul nesanatos si sa-l inlocuiesti cu ceva pozitiv pentru sufletul tau. Daca ai tolerat in preajma ta oameni negativi, este vremea sa te distantezi de dramele lor, chiar daca, pe de alta parte, esti curios sa vezi ce se intampla mai departe. Iesi din povestile altora si hraneste-ti sufletul cu lucruri bune.

Mandala de cristal #3

A venit “ziua judecatii”, insa nu in sensul apocaliptic. Este vremea sa iti iei viata in maini si sa iti asumi responsabilitati, oricat de riscant ti se va parea acest lucru. Poate fi inceputul unei noi etape, in care sa te “cureti” de tot ce ai facut sau nu ai facut in viata ta, sa te eliberezi de negativitate, sa nu repeti greselile trecutului si sa mergi inainte.

