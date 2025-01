Fermierii se tem că din cauza noilor taxe impuse, care îi pun în dificultate, mulți dintre ei vor fi nevoiți să renunțe la afacerile de care se ocupă și vor opta să lucreze în străinătate.

"Daca mai vii si cu astfel de impozite pe hale, pe stalp mai stii eu pe ce vor mai fi, nu ne va duce niciunde. Din contra, va aduce tara in colaps in loc sa vina cu investitii, cu suport, cu sprijin", spune un agricultor.

În plus, agricultorii speră că vor reuși să le ofere angajaților cel puțin același salariu ca până acum pentru a nu fi cazul să recurgă la disponibilizări.

"Inseamna ca in felul asta ne vor creste cheltuielile, iar noi vom fi usor-usor decapitalizati in aceasta situatie. Eu vorbesc in cazul agricultorilor. Noi n-avem posibilitatea sa marim pretul de vanzare", a afirmat acesta.

Măsurile luate de stat se suprapun cu perioadele dificile de secetă care au distrus culturile. Din aceste motive, experții spun că prețul mâncării va ajunge la noi maxime istorice.