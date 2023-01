Gondola Sinaia ,sunteti o bataie de joc. O gluma proasta dpdv al oricarui prestator de servicii de oriunde. Azi, soare, cald, vant zero, sunteti incapabili sa porniti vreuna din instalatiile noi, gondola sau scaunul.

În condițiile in care aveți doar 3 zile cu instalațiile funcționale pe sezonul asta, voi in loc sa lucrați toată noaptea ca sa aveți totul gata la 9 AM, încasați bani si puneți oamenii la coada, in timp ce "marea echipa" se apuca de curățat rolele de chiciura la 8am.



Dezastru! Sa stai la coada si sa te uiți la instalații, asta după ce ai stat la coada la intrarea in parcare, coada la bilete, coada la gondola," a scris un tursit furios.

Cei de la Gondolă au transmis, pe facebook, că au probleme din cauza numărului mare de turiști și a problemelor legate de vreme, pentru ca în jurul orei 13:30 să anunțe că instalațiile funcționează la supracapacitate și nu se mai vând cartele, de niciun fel, pentru instalațiile de altitudine - Gondola Carp, Telecabină tronson 2, Telescaunul Soarelui, Telescaunul Dorului și Teleschi Călugărul.