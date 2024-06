"A fost o prezentare făcută pentru medici care sunt în specialitate şi am vrut să atrag atenţia asupra importanţei microorganismelor pe care le avem şi pe noi, şi în noi şi faptul că aceste microorganisme sunt responsabile de modul în care ne ducem noi viaţa pe Pământ. (...) Pentru cei care au rămas cu virusul (SARS-CoV 2, n.r.) pentru ceva mai multă vreme au fost o serie de consecinţe de tip microtromboze de care am auzit cu toţii, adică mici coaguli intravasculari. Pentru cei care s-au însănătoşit, nimic, cu excepţia faptului că în timpul bolii au avut tot felul de probleme care mai de care, fie respiratorii, fie digestive, fie şi la nivelul inimii etc. Dar în momentul de faţă, slavă Domnului, suntem în afara acestui act pandemic şi ne pregătim de o viaţă normală", a declarat, pentru Agerpres, medicul Adrian Streinu-Cercel.



În cadrul conferinţei Governance of defense systems post - COVID-19 susţinută în cadrul secţiunii "Medicina Pacientului Critic Infecţios: Progress şi Etică" din cadrul MaPaCi 7, Adrian Streinu-Cercel a arătat că efectele COVID-19 au legătură cu igiena personală şi cu alimentaţia, prezentând o serie de concluzii ale Congresului Societăţii Europene de Microbiologie Clinică şi Boli Infecţioase de la Barcelona.

În timpul conferinţei, Streinu-Cercel a mai atras atenţia participanţilor asupra unui aspect extrem de neglijat de părinţi: igiena dinţilor copiilor.



"Este obligatoriu ca oamenii să aibă grijă de dinţii copiilor, pentru că o dentiţie care nu-i îngrijită conduce la o serie de leziuni în jurul peridonţiului. Şi aceste leziuni sunt asociate de înmulţirea dramatică a unor bacterii al căror loc nu este acolo, iar înmulţirea lor duce la tulburări digestive importante şi de aici nici nu creşte cum trebuie copilul, nici nu se poate concentra. Ai zice că este nesemnificativ, dar e foarte semnificativ, mai ales când este într-un proces de sistem educativ", a precizat Adrian Streinu-Cercel.



Peste 150 de lectori din Târgu Mureş, Bucureşti, Constanţa, Craiova, Timişoara, Iaşi, Cluj-Napoca, Sibiu, Braşov şi Republica Moldova participă, în perioada 5-7 iunie, la Conferinţa naţională Managementul Pacientului Critic în Patologia Infecţioasă - MaPaCi 7.



Conferinţa este organizată de Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie "George Emil Palade" din Târgu Mureş şi Academia de Ştiinţe Medicale, în parteneriat cu Asociaţia Medicilor Infecţionişti Mureş, Societatea Naţională Română de Boli Infecţioase, Societatea de Boli Infecţioase şi HIV/SIDA şi Colegiul Medicilor din judeţul Mureş.

