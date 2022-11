După ce Dani Coman a oferit un drept la replică, Adrian Porumboiu revine cu acuzațiile făcute inițial și aduce noi detalii:

“Am crezut că Dani Coman are caracter. Nu are. În plus, minte cu nerușinare și face declarații absurde la adresa mea. Dacă nu își amintește, îi spun din nou (acum) că l-am dat afară de la echipă și nici nu l-am mai plătit pentru motivul concret că a venit la mine cu mizeria deja prezentată. Sunt persoane apropiate de echipa care știu adevărul pentru care a fost dat afară.

Alegația cu sancțiunea primită în anul 2015 și perioada lui de activitate din 2012 – 2013 este valabilă doar pentru milițieni. Nu este vorba de o sancțiune la regulile de circulație, care se acordă în aceeași zi sau în două, trei luni.

Mă opresc aici cu orice comentarii, precizând clar că sunt dispus să merg la toate poligrafele din lume dar fără să fie obraznic și să afirme că îmi plătește el cheltuielile aferente.

Până ajungem la judecată cu care mă amenință, îl rog să răspundă la o singură întrebare, care clarifica, practic, multe: a fost sau nu coleg de bancă cu fostul ministru Daniel Constantin? Anticipez că nu va răspunde la această întrebare.”