"Eu sunt prima mare victimă a statului paralel, mie mi s-a luat o afacere, un club cu un patrimoniu de 30-40 de milioane de euro, jucători, imobile, drepturi de televizare. Eu am fost victima unui abuz pe când era încă Mircea Sandu la FRF. (...) cu care am intrat în conflict pentru că, prin felul meu de a fi, nu accept să fiu călcat în picioare, așa că am fost victima unor abuzuri nemaivăzute, un club de fotbal a fost ras pentru că a înaintat o solicitare în instanță. Când federația te pune abuziv să plătești 7 milioane de euro, normal că te revolți", a relatat Adrian Mititelu.



Patronul FCU Craiova a relatat și cum atitudinea procurorilor DNA față de el s-a schimbat radical, bănuind că la mijloc ar fi ordinele fostului președinte Traian Băsescu.



"În 2009 eu i-am făcut campanie lui Mircea Geoană, că este și craiovean. Și i-au băgat în cap lui Băsescu că aș fi un dușman al lui și DNA și-a schimbat radical opinia".



Numirea lui Victor Ponta ca premier și a lui Răzvan Burleanu la șefia FRF nu i-au adus nimic bun lui Mititelu, "Victor Ponta, în opinia mea este un membru de frunte al Statului Paralel.

În 2014, când eu așteptam să facă dreptate, premierul României, Victor Ponta, m-a atacat. Când l-am văzut la ziua prietenului meu Marius Tucă, m-am îngrozit, lăsa impresia că este tot la butoane. Dacă Ponta vine președinte, eu emigrez", a mai afirmat Mititelu la Culisele Statului Paralel.

Despre avocatul mafiei coldise, Doru Trăilă, finanțatorul FCU Craiova a afirmat că "este un pion, cine îl lua pe Trăila câștiga procesul, prin legăturile pe care le are. E omul servicilr. La procesul împotriva mea a venit, a stat vreo 2 minute și a câștigat. Acești oameni au lucrat cu Coldea și cu ceilalți care au fost implicați. Au făcut multe afaceri împreună. Îi au la mână. Vă dați seama că domnul Coldea are o grămadă la mână. Și dacă cineva îl vrea la pușcărie, o să-i ia după el foarte mulți", a relatat Mititelu.