Adrian Ionel, SUSPENDAT de la conducerea UNIFARM după acuzațiile de luare de mită pentru achizițiile din criza COVID-19

Contractul de director al lui Adrian Ionel a fost suspendat începând cu data de 23 iunie 2020, "dar nu mai târziu de data de 14 iulie 2020, data încetării de drept a mandatului de director general", precizează Ministerul Sănătății.

Ionuț Ionescu a fost numit director general interimar al Unifarm, pentru o perioadă de 4 luni, "dar nu mai târziu de finalizarea procesului de recrutare pentru postul de director general, în conformitate cu OUG 109/2011".

Tot astăzi (miercuri - n.red.), reprezentanții Adunării Generale a Acționarilor „au constatat suspendarea de drept a contractului de administrator al dlui Ionel Adrian începând cu data de 26 iunie 2020, până la ridicarea măsurii dispuse de DNA sau de către instanța de judecată", precizează Ministerul Sănătății.

Adrian Ionel, absolventul unui masterat în Managementul informațiilor de securitate națională la Academia Națională de Informații din cadrul SRI și licențiat în Drept al Universității "Spiru Haret", conducea Unifarm de opt ani, cu o pauză de un an cât a condus Institutul Cantacuzino.

Direcția Națională Anticorupție a anunțat marți că directorul general al companiei de stat Unifarm, Adrian Ionel, este urmărit penal și a fost plasat sub control judiciar pentru cinci infracțiuni de corupție. El este acuzat că a cerut 760.000 de euro pentru atribuirea unui contract de achiziție de echipamente de protecție, în timpul pandemiei de COVID-19.

Luare de mită, abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite, complicitate la trafic de influență, instigare la fals intelectual și folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane. Acestea sunt acuzațiile lansate de procurorii DNA pe numele șefului Unifarm, care ar fi încercat să transforme achizițiile din pandemie într-o afacere profitabilă.

”În calitate de director general al Unifarm SA, Ionel Eugen Adrian ar fi pretins 760.000 euro unui intermediar ce reprezenta o societate comercială pentru ca Unifarm SA să atribuie un contract de achiziție a echipamentelor de protecție împotriva infectării cu virusul COVID 19 (250.000 de combinezoane și 3 milioane de măști chirurgicale)”, acuză procurorii.

În plus, cele un milion de măști livrate prin contract Companiei Naționale Unifarm SA nu erau măști chirurgicale, ci măști de protecție neconforme cu standardele stipulate în contract - practic erau alte tipuri de echipamente de protecție decât cele convenite în contract.

Procurorii DNA mai spun că Adrian Ionel ar fi dobândit calitatea de director general al C.N. Unifarm SA, la data de 6 iunie 2016, cu încălcarea dispozițiilor legale.

Directorul general al Unifarm a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, iar în acestă perioadă are următoarele obligații impuse de procurori: să nu exercite funcția de director general și membru în Consiliul de Administrație al C.N. Unifarm SA, să nu părăsească teritoriul Municipiului București și județul Ilfov, decât cu încuviințarea prealabilă a procurorului și să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoanele menționate în ordonanța de dispunere a controlului judiciar.

Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a solicitat marți întrunirea de urgență a Consiliului de Administrație "în vederea luării deciziilor care se impun în cazul directorului general al SC Unifarm SA, Adrian Ionel, în urma comunicatului Direcției Naționale Anticorupție". Nelu Tătaru mai spunea marți că va solicita demiterea lui Adrian Ionel, în cazul în care Consiliul de Administrație al Unifarm nu ia o decizie.

***

Ionel era la al doilea mandat la Unifarm, numit din iunie 2016.

La compania națională de distribuire a medicamentelor, a fost numit prima oară în perioada guvernării social-democrate de fostul premier Victor Ponta.

Adrian Ionel a fost numit la conducerea Unifarm în timpul guvernării social-democrate în noiembrie 2012, de premierul Victor Ponta care era interimar la Sănătate. Adrian Ionel a condus și Institutul Cantacuzino, fiind numit tot în perioada mandatului lui Victor Ponta, în septembrie 2015.

Ionel este absolventul unui masterat in managementul informatiilor de securitate nationala la Academia Nationala de Informatii din cadrul SRI si are o licenta in drept de la Universitatea „Spiru Haret” din Bucuresti.