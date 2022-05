Un moment emoționant a avut loc la Gala Premiilor Gopo. Actrița Viorica Vodă a mărturisit pe scenă că a fost victima hărțuirilor sexuale chiar din interiorul sistemului.

Aceasta a recunoscut, cu lacrimi în ochi, că a fost nevoită să facă terapie ani de zile pentru a trece peste traumele suferite. Discursul a fost susținut cu prilejul împlinirii a 20 de ani de la lansarea filmului Filantropica.

Actrița avea 25 de ani când a jucat în producția regizată de Nae Caranfil. Ea a spus că a fost confundată cu rolul din film, din cauza scenelor fierbinți a căror protagonistă a fost.

"Nu eram pregătită pentru tot ce a însemnat expunere și consecințele expunerii. Am făcut psihoterapie ani de zile pentru hărțuirea sexuală din sistem, nu din afara lui. Sunt foarte mulți directori de teatru, regizori, care se pare că m-au confundat cu personajul, atât de credibilă am fost", a mărturisit actrița.

După această mărturisire, actrița Viorica Vodă a spus că nu vrea ca și fiica ei să aibă astfel de experiențe.

"Simt acum, la 45 de ani, fiind mamă a doi copii și mai ales a unei fete care este aici în sală și are exact vârsta acestui film, 20 de ani, ca pe viitor, când va fi la început și își va construi o carieră, să aibă curaj, să nu-i fie rușine. Atunci când va fi într-o lume a bărbaților sau a femeilor care, din educație sau lipsa de educație, nu îndrăznesc să spună. Noi nu am avut. Toată generația noastră am crescut cu rușine, cu pudoare”, a mai spus actrița.

După momentul emoționant, mai multe actrițe au empatizat cu drama actriței. Regizorul filmului Filantropica nu a dorit să comenteze declarațiile actriței basarabene. Katia Pascariu, actrița distinsă cu premiul pentru cea mai bună actriță în rol principal, a reacționat la confesiunea Vioricăi Vodă și a spus că au fost niște aspecte peste care s-au trecut mult prea repede.