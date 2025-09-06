Un accident a avut loc, sâmbătă, pe autostrada A1 Bucureşti-Piteşti, între o autoutilitară şi un autoturism, ce s-a răsturnat în afara carosabilului. După impact, autoturismul a luat foc, conducătoarea auto fiind scoasă din maşină de ceilalţi participanţi la trafic.

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române a anunţat că pe autostrada A1 Bucureşti-Piteşti, la kilometrul 74, pe sensul de mers spre Bucureşti, în zona localităţii Petreşti, judeţul Dâmboviţa, a avut loc o coliziune între o autoutilitară şi un autoturism.

În urma impactului, autoturismul s-a răsturnat în afara carosabilului. ”În urma accidentului, a izbucnit şi un incendiu la nivelul autoturismului, însă conducătoarea a fost extrasă de ceilalţi participanţi la trafic, urmând să primească îngrijiri medicale”, precizează comunicatul oficial.

Traficul rutier este restricţionat pe banda de urgenţă şi banda nr.1, circulându-se cu viteză redusă pe banda nr. 2, anunţă Poliţia Română.