„Aseară veneam din Turcia și am oprit 5 minute aici în parcare, să-mi fac nevoile ca orice om și când m-am urcat la volan să pot să plec, mai aveam 3 km până la parcare la Ruse, am simțit o bușitură, practic a intrat cineva în mine. S-a simțit o bușitură tare, m-am dat jos să mă uit, era o mașină în spatele remorcii mele, era făcută praf”, a declarat românul, potrivit Ziare.com.

Un bărbat de 41 de ani a murit în urma accidentului petrecut sâmbătă seara, la intrarea în Ruse, dinspre Sofia.

„A venit cineva din familia șoferului aseară aici, nu știu cine era doamna (...). Mi-am cerut scuze, i-am spus că nu am absolut nicio vină. Practic eram parcat și a intrat direct în mine frontal. Nu am avut nicio vină, eram pe loc. Am vorbit cu dânsa, nu știa bine engleză și din ce am înțeles mi-a spus că i s-a făcut rău la volan și de aceea a intrat în mine. Mai multe informații nu pot să vă dau, m-au chemat astăzi (duminică - n.r.)la poliție să dau niște declarații și acum aștept”, a mai spus românul.